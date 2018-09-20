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Гарний хлопчик: з'явився новий трейлер драми

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Прем'єра картини відбудеться 12 жовтня - фото 1
Прем'єра картини відбудеться 12 жовтня / Teaser Trailer

Студія Amazon вже випустила другий трейлер фільму "Гарний хлопчик" з Тімоті Шаламе і Стівом Кареллом в головних ролях.

Висхідна зірка Голлівуду Тімоті Шаламе, який недавно знявся в драмі "Спекотні літні ночі", знову з'явиться на широких екранах зовсім скоро.

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Фільм заснований на мемуарах батька і сина: Девіда і Ніка Шефф. Вони розповіли про складну боротьбу юнака з метамфетаміновою залежністю. Роль хлопця у фільмі виконує Шаламе, а Карелл грає його батька. Також в картині знялися Мора Тірні, відома за ролями у фільмах "Брехун, брехун" і "Безсоння", і Емі Райан, що грала в "Бьордмені" і "Міст шпигунів". Режисером "Гарного хлопчика" став бельгієць Фелікс ван Грунінген.

Прем'єра картини відбудеться 12 жовтня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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