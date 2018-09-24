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Бамблбі: з'явився офіційний трейлер фантастичного фільму

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Бамблбі 2018 - фото 1
Бамблбі 2018 / in-rating

Стрічка присвячена одному з найпопулярніших героїв Трансформерів. Бамблбі з друзями братиме участь в міжгалактичній війні.

У мережі був опублікований трейлер фільму "Бамблбі" про одного з найпопулярніших героїв Трансформерів. Ролик з'явився на YouTube-каналі кіностудії Paramount Pictures, що займається виробництвом картини.

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За сюжетом стрічки, головний герой Бамблбі ховається на автомобільному звалищі. Однак його знаходять, і робот змушений взяти участь в міжгалактичній війні.

У головних ролях у фільмі знімаються Хейлі Стайнфелд, Джон Сіна, Джон Ортіс і Кеннет Чої. Озвучили трансформерів актори Анджела Бассет і Джастін Теру.

Вихід стрічки на широкий екран відбудеться 20 грудня поточного року.

Бамблбі (2018) – офіційний трейлер: дивіться онлайн:

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Джерело: youtube
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