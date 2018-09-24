Death Stranding: з'явився новий трейлер гри

У ролику представлений новий герой – Людина в золотій масці. Завдяки їй він може взаємодіяти з чорною субстанцією.

У мережі з'явився новий трейлер гри "Death Stranding", який розробники недавно представили на Tokyo Game Show. У ролику творці представляють нового персонажа – Людину в золотій масці.

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За сюжетом, герой завдяки масці може взаємодіяти з чорною субстанцією. Так, він закликав гігантську істоту, з якою гравець повинен буде битися.

Ще один новий персонаж схожий на Черепа (Skull Face) з "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain". Його роль виконує Томмі Ерл Дженкінс.

Гра створюється виключно для PS4. Під час токійського заходи її творці повідомили, що дата релізу вже вибрана. Однак поки оголошувати її вони не мають наміру.

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