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Колесо на швидкості відірвалося від пікапа і подзвонило у двері: епічне відео

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Колесо на швидкості відірвалося від пікапа і подзвонило у двері: епічне відео - фото 1

Колесо, відірвавшись від автомобіля, прилетіло до житлового будинку та зателефонувало у дверний дзвінок. Потім воно впало на траву і початок диміти. Здавалося б, таке співпадіння – нереальне, проте дивіться на відео, як розвивалися події такого собі випадкового пранку.

В американському місті Патаскала у штаті Огайо сталася незвичайна ДТП. Колесо відірвалося від пікапа, що проїжджав повз житлового будинку, прилетіло до вхідних дверей і зателефонувало в дзвінок. Курйозний інцидент зняла камера відеоспостереження, встановлена ​​на ганку.

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На кадрах видно, як колесо прилітає до дому, врізається в його передню частину, після чого розбиває стовп, потім чується звук скла, що розбилося. Після цього колесо вдаряється у дверний дзвінок, який видає звук. На завершення колесо розбиває поштову скриньку і приземляється на галявині перед ґанком і димить.

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Джерело: dailymail
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