Зможеш відкрити – отримаєш скарб: американець знайшов на своїй фермі сейф з запискою

Мешканець штату Нью-Йорк Кірка Метіс виявив посеред своєї ферми у Баррі сейф, на якому була записка зі словами: "Якщо зможеш відкрити, отримаєш вміст".

Фотографії несподіваної знахідки опублікували в фейсбуці спільноти Town of Barre, NY Community.

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Метіс розповів журналістам, що сейф важить близько 200-300 кілограмів. Його намагалися відчинити за допомогою кувалди, а петлі намагалися розхитати, але бажаного результату це не дало.

У результаті сейф відвезли до фермера додому. Метіс вирішив більше не робити спроб відкрити його і сховав його, так і не дізнавшись, що ж ховається всередині.

"Якщо його відкрити, то шоу закінчиться. У наш час, коли всі турбуються про політику і вірус, це дає можливість забути про проблеми й отримувати задоволення від розмов", – каже фермер.

At first light this morning, Kirk Mathes found this safe in one of his fields on the corner of East Barre Rd. and Rt.... Опубліковано Town of Barre, NY Community Четвер, 13 серпня 2020 р.

Так завжди: нас тільки розігріли, а тут хоп і ніхто нічого робити не збирається. Що ж, залишається дочекатися, коли закінчиться пандемія і наш герой візьметься за нову спробу побороти загадковий сейф.

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