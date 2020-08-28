Переплутав кнопки: чиновник зайнявся сексом з секретаркою під час конференції в Zoom

Чиновник з філіппінської провінції Кавіте Джесус Естіл після конференції в Zoom помилково натиснув не ту кнопку, залишивши увімкнуту камеру, і зайнявся сексом зі своєю секретаркою.

На відео видно, як керівник підходить до жінки, яка сидить на дивані за декілька кроків від комп'ютера, і вступає з нею в інтимний зв'язок. Пізніше жінку ідентифікували як секретарку Естіла, яка також займається бухгалтерією.

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Джесуса Естіла знімуть з поста найближчим часом, стверджують співробітники міністерства внутрішніх справ і внутрішнього самоврядування.

"Це не просто проступок, це серйозний проступок. Ми зробимо все, щоб покарати його. Звичайно, що співробітник просив вибачення, але все не так просто", – заявив представник міністерства Річард Джеронімо.

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