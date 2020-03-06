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Колега Монро відверто розказала про життя Мерилін за кадром

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Мерилін Монро - фото 1
Мерилін Монро / foxnews

Легендарна акторка, секс-символа всіх часів і народів Мерилін Монро, дівчина, яка стала для всього світу еталоном поведінки, в реальному житті була глибоко нещасливою.

Про життя Мерилін Монро за кадром розповіла американська актриса і колега зірки Меймі Ван Дорен в інтерв'ю виданню Fox News.

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Меймі Ван Дорен - фото 390568
Меймі Ван Дорен

Меймі Ван Дорен, яка сама була секс-символом 50-х, розповіла, що Мерилін насправді за кадром завжди сумувала. "Коли вона була на самоті, то сумувала. Тому більшість часу вона була дуже сумна", – розповіла Дорен. "Втім, коли вона трохи випивала ставала тією Мерилін Монро, яку всі знали. Вона була такою, якою хотіла здаватися в очах соціуму". Меймі Ван Дорен також розкрила інші риси характеру Монро.

Колега Монро відверто розказала про життя Мерилін за кадром - фото 390570

За словами акторки, Мерилін ставила собі занадто високу планку і дуже засмучувалась через те, що після 30-ти її популярність стала згасати. "В неї були проблеми з чоловіками. Дуже дивна річ, але вона просто не могла триматися за чоловіка", – повідомила Ван Дорен.

Колега Монро відверто розказала про життя Мерилін за кадром - фото 390569
Колега Монро відверто розказала про життя Мерилін за кадром - фото 390571

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Джерело: foxnews
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