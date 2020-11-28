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Кохана Ілона Маска видала розмальовку зі своїми малюнками

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Співачка Grimes випустила книжку-розмальовку - фото 1
Співачка Grimes випустила книжку-розмальовку

Співачка Grimes випустила книжку-розмальовку зі своїми власними малюнками. Кілька сторінок з неї можна побачити в інстаграмі коханої Ілона Маска.

Розмальовка отримала назву "Miss Information" (гра слів: "misinformation" – "дезінформація").

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До неї увійшли не тільки малюнки Grimes (усього їх шістнадцять), а й вірш, написаний штучним інтелектом.

Вартість розмальовки – трохи менш як 20 доларів. Оформити замовлення можна за цим посиланням.

Раніше Grimes записала трек "AI Lullaby" у співпраці з музичним стартапом Endel. Він призначений для прослуховування перед сном і повинен покращувати його якість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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