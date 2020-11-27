Plastic Hearts: Майлі Сайрус випустила свій сьомий альбом

Співачка Майлі Сайрус випустила свій сьомий студійний альбом. Платівка називається "Plastic Hearts". Насолоджуйтеся новими композиціями співачки на Радіо МАКСИМУМ!

До релізу увійшло 15 треків, серед яких – спільні роботи з Біллі Айдолом, Джоан Джетт, Стіві Нікcом і Дуа Ліпою.

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"Слухаючи "Plastic Hearts", важко не підозрювати компроміс: це спроба загнати різноманітні інтереси Сайрус у те, що володіє очевидною комерційною привабливістю, щоб уникнути скромних продажів "Younger Now" 2017 року, який не став досить переконливим для шанувальників поп-музики та не зміг спокусити аудиторію традиційного кантрі. Це непоганий альбом, але він значно менш цікавий і прямолінійний, ніж виконавець, який його зробив", – наголошується в огляді The Guardian.

Plastic Hearts – Miley Cyrus: слухайте новий альбом співачки

Раніше Майлі Сайрус повідомила, що вона готує до виходу альбом каверів Metallica. Коли його можна буде оцінити – поки невідомо.

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