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Цього актора назвали іконою року за версією журналу GQ
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Журнал GQ назвав ікону року. Результати щорічної премії Men Of The Year Awards опубліковані на сайті видання.
Іконою визнали британського актора Джона Бойега, який прославився завдяки ролі Фінна у франшизі Зоряні війни.
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"Влітку чорношкірі спільноти по всьому світу взяли мегафони, виступаючи проти того, щоб їх ігнорували. Для одного британського актора це був момент сили, отриманої з натовпу, щоб передати своє послання в жорсткому, нещадному зверненні одним червневим полуднем в Лондоні", – йдеться в статті.
На початку літа Бойега виступив з емоційною промовою на лондонському мітингу, який пройшов на підтримку протестів в США, що почалися через смерть чорношкірого охоронця Джорджа Флойда. "Життя чорношкірих завжди мали значення. Ми завжди були дуже важливі. Ми завжди щось значили. Ми завжди досягали успіху, незважаючи ні на що", – сказав артист під час мітингу.
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