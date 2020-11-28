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Цього актора назвали іконою року за версією журналу GQ

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Джон Бойега - фото 1
Джон Бойега / gettyimages

Журнал GQ назвав ікону року. Результати щорічної премії Men Of The Year Awards опубліковані на сайті видання.

Іконою визнали британського актора Джона Бойега, який прославився завдяки ролі Фінна у франшизі Зоряні війни.

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"Влітку чорношкірі спільноти по всьому світу взяли мегафони, виступаючи проти того, щоб їх ігнорували. Для одного британського актора це був момент сили, отриманої з натовпу, щоб передати своє послання в жорсткому, нещадному зверненні одним червневим полуднем в Лондоні", – йдеться в статті.

На початку літа Бойега виступив з емоційною промовою на лондонському мітингу, який пройшов на підтримку протестів в США, що почалися через смерть чорношкірого охоронця Джорджа Флойда. "Життя чорношкірих завжди мали значення. Ми завжди були дуже важливі. Ми завжди щось значили. Ми завжди досягали успіху, незважаючи ні на що", – сказав артист під час мітингу.

Цього актора назвали іконою року за версією журналу GQ - фото 436974

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Джерело: gq-magazine
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