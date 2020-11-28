Цього актора назвали іконою року за версією журналу GQ

Журнал GQ назвав ікону року. Результати щорічної премії Men Of The Year Awards опубліковані на сайті видання.

Іконою визнали британського актора Джона Бойега, який прославився завдяки ролі Фінна у франшизі Зоряні війни.

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"Влітку чорношкірі спільноти по всьому світу взяли мегафони, виступаючи проти того, щоб їх ігнорували. Для одного британського актора це був момент сили, отриманої з натовпу, щоб передати своє послання в жорсткому, нещадному зверненні одним червневим полуднем в Лондоні", – йдеться в статті.

На початку літа Бойега виступив з емоційною промовою на лондонському мітингу, який пройшов на підтримку протестів в США, що почалися через смерть чорношкірого охоронця Джорджа Флойда. "Життя чорношкірих завжди мали значення. Ми завжди були дуже важливі. Ми завжди щось значили. Ми завжди досягали успіху, незважаючи ні на що", – сказав артист під час мітингу.

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