Кого зі знаків Зодіаку у 2022 підтримає покровитель року

За словами астрологів, рік Тигра ощасливить одразу трьох знаків Зодіаку. Фахівці розповіли, яким представникам зодіакального кола не треба нічого боятися у 2022!

Декому успіх у рік Тигра усміхнеться у фінансовому плані, комусь – в особистому житті, пише nypost.

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На Скорпіона чекає кар'єрний зріст, йому вдасться стати фінансово незалежним і виконати свої заповітні мрії. Якщо цей знак Зодіаку не лінуватиметься, його праця та зусилля будуть оплачені навіть не вдвічі, а втричі.

Діва також стане улюбленцем Водяного Тигра, який приведе її до запаморочливого успіху. Астрологи прогнозують, що у 2022 році самотні Діви зустрінуть своє кохання. А сімейним представникам цього знаку Зодіаку гороскоп прогнозує поповнення.

Риби у 2022 році будуть під захистом не лише Тигра, але й ангела. Вищі сили почнуть підтримувати всі ваші починання одразу після новорічної ночі. Астрологи стверджують, що у вас можуть з'явитися нові друзі, ви зненацька зможете заробити багато грошей або зустрінете свою другу половинку.

Кого зі знаків Зодіаку у 2022 році підтримає покровитель року

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