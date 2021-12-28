На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Які знаки Зодіаку найбільше заздрять іншим
-
- 1691
Заздрість - це не зовсім хороше почуття, яке може і мотивувати, і заважати жити повноцінно. Але представникам цих трьох знаків Зодіаку дуже важко позбутись подібних емоцій.
Не існує ідеальних людей, які жодного разу у житті не відчували заздрості. Але самі ці три знаки Зодіаку найчастіше стикаються з цим почуттям, хоч і не завжди можуть це контролювати. Астрологи розповіли, хто ж найчастіше заздрить іншим, передає УНІАН.
І ще: Три найегоїстичніші знаки Зодіаку, які намагаються контролювати життя інших людей
Овен. Представники цього вогняного знаку частенько відчувають заздрість, але дуже ретельно приховують цю. Інколи навіть перемоги та успіхи близьких викликають у них не найкращі емоції, адже Овни прагнуть бути найкращими у всьому. І це стосується навіть тих сфер життя, які їх не надто цікавлять.
Лев. Такі люди звикли відчувати перевагу над іншими постійно. Вони прагнуть для себе тільки чудового, тільки унікального і найякіснішого. Тому будь-які чужі успіхи змушують Левів ставати дуже неприязними, оскільки заздрість може спровокувати навіть намагання зашкодити щасливчикам.
Скорпіон. Представники цього знаку Зодіаку загалом не вміють та не прагнуть стримувати всі свої емоції, а також за словом у кишеню не лізуть. Тому часто вони можуть взагалі не обдумати те, що говорять чи роблять. Хоч і заздрість викликати у Скорпіонів дуже складно, адже це трапляється лише тоді, коли у їхньому житті чимало невдач.
Читайте також: Ці знаки Зодіаку найчастіше роблять необдумані вчинки
-
13:42Телескоп Хаббл виявив неправильну чорну діру: фотофакт
-
13:17Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать
-
12:50Ці овочі збільшують ризик розвитку проблем зі шлунком
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором