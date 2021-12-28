Які знаки Зодіаку найбільше заздрять іншим

Заздрість - це не зовсім хороше почуття, яке може і мотивувати, і заважати жити повноцінно. Але представникам цих трьох знаків Зодіаку дуже важко позбутись подібних емоцій.

Не існує ідеальних людей, які жодного разу у житті не відчували заздрості. Але самі ці три знаки Зодіаку найчастіше стикаються з цим почуттям, хоч і не завжди можуть це контролювати. Астрологи розповіли, хто ж найчастіше заздрить іншим, передає УНІАН.

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Овен. Представники цього вогняного знаку частенько відчувають заздрість, але дуже ретельно приховують цю. Інколи навіть перемоги та успіхи близьких викликають у них не найкращі емоції, адже Овни прагнуть бути найкращими у всьому. І це стосується навіть тих сфер життя, які їх не надто цікавлять.

Хто зі знаків Зодіаку найчастіше комусь заздрить

Лев. Такі люди звикли відчувати перевагу над іншими постійно. Вони прагнуть для себе тільки чудового, тільки унікального і найякіснішого. Тому будь-які чужі успіхи змушують Левів ставати дуже неприязними, оскільки заздрість може спровокувати навіть намагання зашкодити щасливчикам.

Скорпіон. Представники цього знаку Зодіаку загалом не вміють та не прагнуть стримувати всі свої емоції, а також за словом у кишеню не лізуть. Тому часто вони можуть взагалі не обдумати те, що говорять чи роблять. Хоч і заздрість викликати у Скорпіонів дуже складно, адже це трапляється лише тоді, коли у їхньому житті чимало невдач.

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