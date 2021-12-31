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Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Гороскоп на сьогодні обіцяє напрочуд спокійний, гармонійний душевний настрій – можливо, у цьому стані вам і не захочеться займатися ні роботою, ні домашніми справами, зате цей стан схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486729

Сьогодні зорі гороскопа категорично не рекомендують Овну діяти поодинці! Це день, коли самостійно він нічого не вирішить, а якщо спробує, то результат виявиться плачевним. Тому якщо Овен захоче вирішити сьогодні якесь важливе питання, йому хоч-не-хоч доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку, знайти компроміс.

Телець

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486727

Сьогодні Тельцю не слід лізти в авантюри – і в роботі, і в особистому житті, і у будь-яких інших справах. Скрізь, де він хоча б трохи розраховує на успіх, його можуть чекати збої: успіх сьогодні візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, Тельцю сьогодні достатньо не ризикувати.

Близнюки

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486728

Сьогодні Близнюкам не варто покладатися лише на себе – самовпевненість може призвести до помилок та збоїв. В цей день Близнюки можуть легко не помітити того, що прямо у них перед носом, або помилитися в елементарному питанні. Зате Близнюкам чудово вдасться працювати в парі.

Рак

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486726

Сьогодні Раку не варто братися за великі проєкти за участю інших – навряд чи вдасться їх здійснити. Те саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку сьогодні Рак може хоча б трохи покластися, – це він сам, а отже, є сенс зосередитись на тих проєктах, де він особисто за все відповідає.

Лев

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486733

Сьогодні зорі гороскопу радять Леву влаштувати презентацію свого проєкту або навіть самого себе: оточуючі чудово до цього поставляться! День схиляє Лева до того, щоб говорити мовою образів та емоцій, – а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на "ура".

Діва

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486730

Сьогодні Діві слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути як приємними, так і не дуже. Наприклад, можуть виникнути несподівані проблеми та пробуксовки у справах, які Діва вважала давно вирішеними.

Терези

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486722

Сьогодні день не схиляє Терезів аналізувати або вдаватися у подробиці. Терези можуть на ходу приймати рішення або відкидати ідеї, підкоряючись лише внутрішньому пориву. Проте зорі гороскопу попереджають їх, що покладатися на інтуїцію не варто.

Скорпіон

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486723

Сьогодні Скорпіону треба бути тричі обережним – особливо у всьому щодо ризикованих проєктів та авантюр. Зорі гороскопу кажуть, що на щастя цього дня покладатися не слід, є ризик зазнати нищівного краху. Тож якщо раптом Скорпіонові здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, сьогодні йому не варто ризикувати.

Стрілець

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486732

Сьогодні інтерес Стрільця здатний призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Стрілець зі своїм старанним прагненням сьогодні може викликати в оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі його починання. Щоб такого не сталося, зорі гороскопу радять Стрільцеві поберегти свої сили.

Козеріг

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486725

Сьогодні зорі гороскопу радять Козерогу розслабитись і як слід відпочити. Йому це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії та життєвих сил! Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а отже, Козерогові доведеться вигадати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших.

Водолій

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486724

Сьогодні Водолію треба струснутись. Таке враження, що йому все байдуже! Насправді ж емоції Водолія притупила рутина, і якщо він зможе внести різноманітність у свої дні, то оживить і згаслий ентузіазм. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та вирушити кудись на відпочинок.

Риби

Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486731

Сьогодні будь-який механізм, гвинтиком якого є Риби (чи то сім'я, робота чи щось ще), здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої полягатимуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Риб, заважаючи зосередитися. Як результат, їм буде складно похвалитися хорошими результатами цього дня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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