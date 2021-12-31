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Гороскоп на 1 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп на сьогодні обіцяє напрочуд спокійний, гармонійний душевний настрій – можливо, у цьому стані вам і не захочеться займатися ні роботою, ні домашніми справами, зате цей стан схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зорі гороскопа категорично не рекомендують Овну діяти поодинці! Це день, коли самостійно він нічого не вирішить, а якщо спробує, то результат виявиться плачевним. Тому якщо Овен захоче вирішити сьогодні якесь важливе питання, йому хоч-не-хоч доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку, знайти компроміс.
Телець
Сьогодні Тельцю не слід лізти в авантюри – і в роботі, і в особистому житті, і у будь-яких інших справах. Скрізь, де він хоча б трохи розраховує на успіх, його можуть чекати збої: успіх сьогодні візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, Тельцю сьогодні достатньо не ризикувати.
Близнюки
Сьогодні Близнюкам не варто покладатися лише на себе – самовпевненість може призвести до помилок та збоїв. В цей день Близнюки можуть легко не помітити того, що прямо у них перед носом, або помилитися в елементарному питанні. Зате Близнюкам чудово вдасться працювати в парі.
Рак
Сьогодні Раку не варто братися за великі проєкти за участю інших – навряд чи вдасться їх здійснити. Те саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку сьогодні Рак може хоча б трохи покластися, – це він сам, а отже, є сенс зосередитись на тих проєктах, де він особисто за все відповідає.
Лев
Сьогодні зорі гороскопу радять Леву влаштувати презентацію свого проєкту або навіть самого себе: оточуючі чудово до цього поставляться! День схиляє Лева до того, щоб говорити мовою образів та емоцій, – а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на "ура".
Діва
Сьогодні Діві слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути як приємними, так і не дуже. Наприклад, можуть виникнути несподівані проблеми та пробуксовки у справах, які Діва вважала давно вирішеними.
Терези
Сьогодні день не схиляє Терезів аналізувати або вдаватися у подробиці. Терези можуть на ходу приймати рішення або відкидати ідеї, підкоряючись лише внутрішньому пориву. Проте зорі гороскопу попереджають їх, що покладатися на інтуїцію не варто.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіону треба бути тричі обережним – особливо у всьому щодо ризикованих проєктів та авантюр. Зорі гороскопу кажуть, що на щастя цього дня покладатися не слід, є ризик зазнати нищівного краху. Тож якщо раптом Скорпіонові здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, сьогодні йому не варто ризикувати.
Стрілець
Сьогодні інтерес Стрільця здатний призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Стрілець зі своїм старанним прагненням сьогодні може викликати в оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі його починання. Щоб такого не сталося, зорі гороскопу радять Стрільцеві поберегти свої сили.
Козеріг
Сьогодні зорі гороскопу радять Козерогу розслабитись і як слід відпочити. Йому це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії та життєвих сил! Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а отже, Козерогові доведеться вигадати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших.
Водолій
Сьогодні Водолію треба струснутись. Таке враження, що йому все байдуже! Насправді ж емоції Водолія притупила рутина, і якщо він зможе внести різноманітність у свої дні, то оживить і згаслий ентузіазм. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та вирушити кудись на відпочинок.
Риби
Сьогодні будь-який механізм, гвинтиком якого є Риби (чи то сім'я, робота чи щось ще), здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої полягатимуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Риб, заважаючи зосередитися. Як результат, їм буде складно похвалитися хорошими результатами цього дня.
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