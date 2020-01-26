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Українець встановив новий світовий рекорд у плаванні: дивіться відео

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Владислав Бухов - фото 1
Владислав Бухов / prosportua

Плавець Владислав Бухов відзначився на турнірі в Люксембурзі. Дивіться феєричне відео!

Український плавець Владислав Бухов встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм серед юніорів на турнірі Euro Meet 2020, який проходить у Люксембурзі.

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Як повідомляється, у фінальному запливі Бухов подолав дистанцію за 23.14 секунди, тим самим оновивши світовий рекорд на цій дистанції серед юніорів, який раніше належав Майклу Ендрю зі Сполучених Штатів Америки та становив 23.22 секунди.

У підсумку в цих змаганнях Бухов посів друге місце. А перемогу здобув інший український плавець Андрій Говоров, який є володарем світового рекорду на дистанції 50 метрів батерфляєм серед дорослих.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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