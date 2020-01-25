Спортсмен виконав унікальний кидок і увійшов в історію: відеофакт

Англійська гравець в Боулз Нік Бретт виконав фантастичний кидок на турнірі World Indoor Bowls Championships, у який важко повірити. Дивіться на відео, як все було.

Боулз – це традиційна англійська спортивна гра, дуже популярна в країнах Британської співдружності, головна мета в якій – підкотити асиметричні кулі якомога ближче до невеликої білої кулі, яка називається "джек" (jack) або "кітті" (kitty).

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Бретту вдалося настільки вірно розрахувати траєкторію свого снаряда, що він, прокотившись через все поле, встав точно поруч з "джеком". У мережі цей кидок назвали найвеличнішим в історії цього виду спорту. У Twitter ролик з Бреттом за кілька днів зібрав понад 9 мільйонів переглядів.

I present to you the greatest athlete of our generation pic.twitter.com/DeUyStTBpy — Andy Swan (@AndySwan) January 23, 2020

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