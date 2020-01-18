6-річний хлопчик зібрав 170 тисяч доларів на порятунок коал: як йому це вдалося

Оуен Коллі, 6-річний хлопчик з Хінгхема, штат Массачусетс (США), почув у дитячому садку про австралійські лісові пожежі два тижні тому. Він запитав, чи постраждали тварини у вогні, і його мама визнала, що так. Саме це й стало причиною того, що він вирішив збирати кошти на порятунок коал.

6-річний Оуен ліпить фігурки коал із глини та продає їх у мережі. Зауважимо, що в малого це дуже добре виходить!

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Мама Оуена пригадує, що син пішов до своєї кімнати й намалював кенгуру, коалу та дінго під дощем. Він пояснив, що це його бажання: нехай в Австралії піде дощ, пожежі припиняться, а тваринам нарешті стане краще.

Це вперше Оуен загадав бажання не про "Лего" або інші іграшки для себе, а про щось для інших, – сказала Кейтлін Коллі CNN.

Батьки запитали хлопчика, чи хоче він допомогти звірам, і потім разом з ним придумали спосіб.

Як у Оуена виходять коали з глини?

Оуену подобається ліпити з скульптурної глини, тому сімейство вирішило, що він почне ліпити фігурки коал за ескізом, зробленим мамою. Їх пропонують у подарунок кожному, хто зробить пожертву від $ 50 до фонду Wildlife Rescue South Coast (група порятунку дикої природи в Новому Південному Уельсі (Австралія).

Оуен ліпить маленьку кумедну фігурку – це займає в середньому хвилини 4. Потім фігурку обпалюють 17 хвилин при 275 градусах у спеціальній печі, і батьки хлопчика надсилають готовий виріб поштою. Приблизно за тиждень він зробив близько 55 коал з глини. Мама скупила вже всю скульптурну глину в окрузі і чекає нових поставок.

Спочатку пост з пропозицією Оуена опублікували просто в інстаграмі, і перше пожертвування – цілих 1000 доларів – тут же було отримано. Але за кілька днів сума зросла до 20 тисяч, і Коллі запустили кампанію GoFundMe. Пожертви варіюються від 5 до 150 доларів і йдуть з усіх штатів. На момент написання статті хлопчикові вдалося зібрати понад 173 тисячі доларів.

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