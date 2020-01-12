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В Австралії з повітря скинули тонни моркви для тварин: фоторепортаж
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Австралійська національна служба парків і дикої природи організувала доставку їжі для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах, які постраждали від масштабних лісових пожеж.
Вогонь знищив звичну їжу місцевих тварин, тому влада Австралії вирішила нагодувати їх з повітря. Для цього на вертольоти завантажили тисячі кілограмів продовольства, в основному – моркви і батат. Австралійські служби просто скидали продукти з висоти на землю.
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Міністр навколишнього середовища штату Новий Уельс (він найбільше постраждав від пожеж) назвав акцію "Операція скелястий кенгуру", на честь тварин, які першими отримали доставку їжі.
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