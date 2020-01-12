Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Бренд Balenciaga випустив футболки і худі на підтримку Австралії

  • 13
Бренд Balenciaga випустив футболки і худі на підтримку Австралії - фото 1

Будинок моди Balenciaga приєднався до збору коштів на допомогу Австралії, яка серйозно постраждала в результаті пожеж, що охопили країну з вересня 2019 року.

Світ схвильований новинами з Австралії. З вересня в країні вирують масштабні пожежі, в результаті яких загинуло щонайменше 25 осіб і приблизно 1,25 млрд тварин. Люди по всьому світу об'єднали зусилля, щоб допомогти континенту. Не залишився осторонь і модний будинок Balenciaga, який оголосив, що планує приєднатися до допомоги, випустивши капсульну колекцію футболок і худі із зображенням коали.

І ще: Що таке гетсбінг і чому він такий популярний в мережі

"У відповідь на кризу, що продовжується в Австралії, Balenciaga прийняв рішення продавати футболки і худі із зображенням австралійських коал, чиї життя дуже вразливі. 100% коштів, отриманих від продажу, будуть спрямовані в найефективніші місцеві природоохоронні організації, які визначать експерти Kering Group і Balenciaga", – сказано в заяві паризького модного будинку.

Футболки та худі з коалою будуть продаватися тільки на офіційному сайті Balenciaga, починаючи з 13 січня.

Бренд Balenciaga випустив футболки і худі на підтримку Австралії - фото 379223

Бренд Balenciaga випустив футболки і худі на підтримку Австралії - фото 379224

Читайте також: Такого ще не було: новий тренд брів набирає популярності

Джерело: dazeddigital
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4130
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 29272
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 59923
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз