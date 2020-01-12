Бренд Balenciaga випустив футболки і худі на підтримку Австралії

Будинок моди Balenciaga приєднався до збору коштів на допомогу Австралії, яка серйозно постраждала в результаті пожеж, що охопили країну з вересня 2019 року.

Світ схвильований новинами з Австралії. З вересня в країні вирують масштабні пожежі, в результаті яких загинуло щонайменше 25 осіб і приблизно 1,25 млрд тварин. Люди по всьому світу об'єднали зусилля, щоб допомогти континенту. Не залишився осторонь і модний будинок Balenciaga, який оголосив, що планує приєднатися до допомоги, випустивши капсульну колекцію футболок і худі із зображенням коали.

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"У відповідь на кризу, що продовжується в Австралії, Balenciaga прийняв рішення продавати футболки і худі із зображенням австралійських коал, чиї життя дуже вразливі. 100% коштів, отриманих від продажу, будуть спрямовані в найефективніші місцеві природоохоронні організації, які визначать експерти Kering Group і Balenciaga", – сказано в заяві паризького модного будинку.

Футболки та худі з коалою будуть продаватися тільки на офіційному сайті Balenciaga, починаючи з 13 січня.

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