Княгиня Монако спантеличила шанувальників зухвалою стрижкою з поголеними скронями

Шарлен, княгиня Монако, здивувала усіх своєю зовнішністю. Такого не очікуєш від жодної монаршої персони!

Княгиню Монако Шарлен можна сміливо назвати відданою прихильницею класики: її стиль не виходить за рамки королівського протоколу, та й сама княгиня не відрізняється любов'ю до б'юті-експериментів.

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Новий імідж княгині здивував всіх: Шарлен виголила скроні. У такому образі княгиня з'явилася на дитячому ранку з князем Альбером II і їхніми дітьми: 6-річними близнюками Габріеллою і Жаком.

Для виходу Шарлен вибрала тепле пальто з чорно-жовтими етнічними принтами і темний светр з високою горловиною. Образ завершували виразний макіяж очей і розшита золотими паєтками маска. Однак найбільшу увагу привернула, звичайно ж, стрижка княгині.

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