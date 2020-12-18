У мережі обговорюють відверто фото дочки Барака Обами

Фотографія молодої дівчини, яка дуже схожа на дочку колишнього президента США Барака Обами, справила справжній фурор у мережі. Користувачі у Twitter стверджують, що на відвертому знімку позує 19-річна Саша Обама, але деякі шанувальники не впевнені.

Як повідомляється, ім'я Саші Обами в останні дні стало неймовірно популярним у Twitter. А все через фото, на якому зображена непізнана дівчина, одягнена у коротенький топ і плавки від бікіні. На її тілі також можна розглянути татуювання. Що найпримітніше – на шиї дівчини прикраси, дуже схожі на ті, з якими Саша Обама з'являлася на відео в TikTok.

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Не всі згодні, що на фотографії справді Саша Обама. Ймовірно, це може бути просто двійник дочки Барака Обами. Але прикраси на шиї дуже схожі.

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