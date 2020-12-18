Шакіра завела мережу звабливим кадром у спокусливій сукні

Популярна американська співачка Шакіра опублікувала в Instagram фотографію в спокусливому золотистому вбранні. Виконавиця вдало продемонструвала підтягнуту фігуру.

На свіжому сексуальному знімку Шакіра з'явилася у коротенькій сукні з відкритою спиною. Таке вбрання вигідно підкреслило апетитні форми артистки. Відвертий образ красуня доповнила яскравим макіяжем c акцентом на губах і ефектною укладкою.

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Шанувальники 43-річної виконавиці засипали її компліментами у коментарях під знімком.

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