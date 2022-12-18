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Книга року BBC 2022 року: відомі три переможці

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Книга року BBC 2022 року: відомі три переможці - фото 1

Літературна премія "Книга року BBC" оприлюднила імена цьогорічних переможців – по одній книзі у кожній з трьох категорій. Читайте далі та дізнайтеся, хто з авторів став переможцем!

Журі літературної премії "Книга року BBC", до якого цьогоріч увійшли літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, телеведучий Вадим Карп'як і головна редакторка "BBC News Україна" Марта Шокало, представили переможців 2022 року в трьох категоріях: "Книга року BBC", "Дитяча книга року BBC" та "Книга року ВВС-Есеїстика-2022".

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Переможці отримають грошову премію 1 000 фунтів стерлінгів в гривневому еквіваленті.

КНИГА РОКУ BBC:

  • "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрій Сем'янків

ДИТЯЧА КНИГА РОКУ BBC:

  • "Примари Чорної діброви" Андрій Бачинський

КНИГА РОКУ BBC – ЕСЕЇСТИКА:

  • "Дикий Захід Східної Європи" Павло Казарін

Книга року BBC 2022 року: відомі три переможці - фото 517169

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