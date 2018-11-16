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Ключова відмінність чоловічого мислення від жіночого

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Жінки в середньому більш схильні до емпатії - фото 1
Жінки в середньому більш схильні до емпатії / psychologytoday

Чи дійсно жінки більш схильні до емпатії, ніж чоловіки?

Судити про спосіб думок людини за її статтю – свідомо помилкова і багато в чому образлива практика, тому деякі популярні "тенденції" можна в повній мірі назвати міфом.

І ще: Жінки назвали найпривабливіший тип чоловіків

Теорії стверджують: жінки в середньому більш схильні до емпатії, тобто здатні поставити себе на місце іншої людини, зрозумівши її думки і емоції. У чоловіка (знову ж таки, в середньому) буває більшою мірою розвинена здатність до систематизації, тобто організації тих чи інших понять в якусь впорядковану систему на базі обраних принципів.

Як виявилося, в середньому жінки дійсно демонструють вищий показник "емпатізації", а чоловіки "систематизації". Також вчені звернули увагу на те, що люди, які займаються точними науками або задіяні в сфері технологій, також в середньому мали великий показник систематизації, ніж ті, хто вибрали для себе іншу кар'єру.

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Джерело: psychologytoday
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