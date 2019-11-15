Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Ключ від нового суперкара Ferrari порівняли з магнітом

  • 24
Ключі від Ferrari Roma неабияк розвеселили мережу - фото 1
Ключі від Ferrari Roma неабияк розвеселили мережу

Головний редактор Top Gear Джек Рікс поділився у твіттері фотографією брелока від Ferrari Roma – останньої моделі італійської марки. У коментарях під публікацією користувачі практично одностайно висміяли дизайн ключа, порівнюючи його навіть з магнітом з сувенірного магазину.

Одна сторона брелока виконана у вигляді металевого прямокутника розміром з долоню, на якому зображений логотип марки, а друга сторона зроблена зі шкіри та має кнопки для відмикання та замикання дверей. З того боку, на якому зображений кінь, ключ дійсно нагадує недорогий сувенір і, на відміну, наприклад, від брелока BMW з міні-тачпадом, виглядає абсолютно несучасно.

І ще: Ці 7 речей обов'язково повинні бути в кожній машині взимку

Під публікацією Рікса дизайн ключа Ferrari порівнюють з дешевою запальничкою, магнітом на холодильник і відірваним від автомобіля шильдиком. Багато коментаторів відзначають, що пристрій зроблено без смаку і "навряд чи хтось буде хизуватися таким ключем в барі".

Що ж стосується самого автомобіля, який дебютував днем ​​раніше, то компанія показала двомісне купе, витримане в стилі ретро. Новинка побудована на базі кабріолета Portofino і комплектується 3,9-літровим V8 з турбонаддувом потужністю 620 кінських сил. У тандемі з двигуном працює восьмиступеневим "роботом" від гіперкара SF90 Stradale. З такою установкою суперкар набирає першу "сотню" за 3,4 секунди, а максимальна швидкість складає 320 кілометрів на годину.

Ferrari Roma показали на днях - фото 368298
Ferrari Roma показали на днях

За неофіційними даними, публічна прем'єра Roma відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі на наступному тижні. Очікується, що Roma буде трохи дорожчою за Portofino, ціни на яку в Європі стартують від 190 тисяч євро.

Читайте також: Цей кросовер визнали найбезпечнішим у світі

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7566
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5547
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • Вчора, 17:21
  • 1776
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт