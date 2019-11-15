Ключ від нового суперкара Ferrari порівняли з магнітом

Головний редактор Top Gear Джек Рікс поділився у твіттері фотографією брелока від Ferrari Roma – останньої моделі італійської марки. У коментарях під публікацією користувачі практично одностайно висміяли дизайн ключа, порівнюючи його навіть з магнітом з сувенірного магазину.

Одна сторона брелока виконана у вигляді металевого прямокутника розміром з долоню, на якому зображений логотип марки, а друга сторона зроблена зі шкіри та має кнопки для відмикання та замикання дверей. З того боку, на якому зображений кінь, ключ дійсно нагадує недорогий сувенір і, на відміну, наприклад, від брелока BMW з міні-тачпадом, виглядає абсолютно несучасно.

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Під публікацією Рікса дизайн ключа Ferrari порівнюють з дешевою запальничкою, магнітом на холодильник і відірваним від автомобіля шильдиком. Багато коментаторів відзначають, що пристрій зроблено без смаку і "навряд чи хтось буде хизуватися таким ключем в барі".

New Ferrari key... way more visible when you drop it in the bowl on the way in pic.twitter.com/3BOzGkCmy2 — Jack Rix (@jack_rix) November 14, 2019

Що ж стосується самого автомобіля, який дебютував днем ​​раніше, то компанія показала двомісне купе, витримане в стилі ретро. Новинка побудована на базі кабріолета Portofino і комплектується 3,9-літровим V8 з турбонаддувом потужністю 620 кінських сил. У тандемі з двигуном працює восьмиступеневим "роботом" від гіперкара SF90 Stradale. З такою установкою суперкар набирає першу "сотню" за 3,4 секунди, а максимальна швидкість складає 320 кілометрів на годину.

Ferrari Roma показали на днях

За неофіційними даними, публічна прем'єра Roma відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі на наступному тижні. Очікується, що Roma буде трохи дорожчою за Portofino, ціни на яку в Європі стартують від 190 тисяч євро.

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