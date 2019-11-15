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Цей кросовер визнали найбезпечнішим у світі
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Компактний кросовер Mazda CX-30 виборов максимальну кількість балів за всю історію організації Euro NCAP. Дивіться, як це було!
Фахівці незалежної європейської організації Euro NCAP провели серію краш-тестів автомобілів, представлених в цьому році.
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В рамках випробувань краш-тестам були піддані чотири автомобілі: два компактних SUV – Mercedes-Benz GLB і Mazda CX-30, гібридний позашляховик Ford Explorer Hybrid, а також компактний хетчбек Opel Corsa. Перші три отримали максимальний рейтинг 5 зірок, а Opel завоював 4 зірки.
Найкращі результати за підсумками сесії показав новий кросовер Mazda CX-30. Ця модель була презентована навесні цього року на автошоу в Женеві. Вона займає місце в модельній лінійці між вже добре відомими кросоверами CX-3 і CX-5. Автомобіль здивував фахівців Euro NCAP, показавши феноменальні показники безпеки. За фронтальний краш-тест кросовер отримав рекордні 37,6 бала (99%). Крім того, модель набрала 42,2 бала (86%) за безпеку дітей, 38,7 бала (80%) – за безпеку пішоходів, а роботу допоміжних систем оцінили 10 балами (77%).
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