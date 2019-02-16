Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Клуб Роналду шукає нового тренера: прицілилися у Зідана

  • 37
Контракт Аллегрі з "Ювентусом" розрахований до літа 2020 року - фото 1
Контракт Аллегрі з "Ювентусом" розрахований до літа 2020 року / Soccer Football

Керівництво клубу Ювентус розглядає декілька кандидатур на пост головного тренера. Дізнайтеся, на кого робить ставки стара синьйора.

Туринський "Ювентус" шукає заміну головному тренеру.

І ще: Голкіпер Шахтаря П'ятов вчетверте став батьком

За інформацією італійський ЗМІ, нинішній наставник клубу Массіміліано Аллегрі може залишити "Ювентус" в літнє міжсезоння. Головним претендентом на цей пост є Зінедін Зідан. Окрім француза розглядають також кандидатури Юргена Клоппа і Дідьє Дешама. Чинний контракт Массіміліано Аллегрі з "Ювентусом" розраховано до літа 2020 року.

Массіміліано Алегрі - фото 308007
Массіміліано Аллегрі

Тим часом стало відомо, що 30-річний хорват Іван Ракитич не продовжуватиме контракт з футбольним клубом "Барселона". Замість нього команда посилиться свіжою кров'ю – футболістом з Нідерландів.

Читайте також: Фанат поцупив подаровану дитині футболку, але облажався: відеофакт

Джерело: goal
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1173
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 1276
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Кріштіану Роналду