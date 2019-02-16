Клуб Роналду шукає нового тренера: прицілилися у Зідана

Контракт Аллегрі з "Ювентусом" розрахований до літа 2020 року / Soccer Football

Керівництво клубу Ювентус розглядає декілька кандидатур на пост головного тренера. Дізнайтеся, на кого робить ставки стара синьйора.

Туринський "Ювентус" шукає заміну головному тренеру.

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За інформацією італійський ЗМІ, нинішній наставник клубу Массіміліано Аллегрі може залишити "Ювентус" в літнє міжсезоння. Головним претендентом на цей пост є Зінедін Зідан. Окрім француза розглядають також кандидатури Юргена Клоппа і Дідьє Дешама. Чинний контракт Массіміліано Аллегрі з "Ювентусом" розраховано до літа 2020 року.

Массіміліано Аллегрі

Тим часом стало відомо, що 30-річний хорват Іван Ракитич не продовжуватиме контракт з футбольним клубом "Барселона". Замість нього команда посилиться свіжою кров'ю – футболістом з Нідерландів.

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