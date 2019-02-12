Фанат поцупив подаровану дитині футболку, але облажався: відеофакт

Ось, що буває, коли хочеш схитрувати / FOX Sports

У матчі Баварія – Шальке стався неприємний інцидент із уболівальниками. Чим все закінчилося, дивіться нижче.

На матчі чемпіонату Німеччини між "Баварією" і "Шальке" (3:1) 24-річний захисник мюнхенців Йозуа Кіммі пішов до трибун, щоб подарувати футболку одному з хлопчаків, що стояв із плакатом-зверненням.

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Однак, несподівано з-за спини хлопця вискочив дорослий уболівальник, вихопив футболку практично з рук малого і, як ні в чому не бувало, пішов вгору по сходах. Інші фанати швидко взяли його "в облогу" і змусили повернути подарунок дитині. Справедливість існує!

Random dude taking a shirt meant for a kid and then stopped by others. The guy was ready to snatch it and then acts like he didn't know.



Glad to see Kimmich hang back to make sure the kid got the shirt. You can see the top of his head below. pic.twitter.com/j59ZjZZUcC — Divit (@_Leomarvel_) 11 лютого 2019 р.

Тим часом Олександр Хацкевич розкрив секрети гравців Динамо Київ. Що роблять футболісти у вільний час? Від пінг-понгу до FIFA.

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