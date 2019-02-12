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День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Фанат поцупив подаровану дитині футболку, але облажався: відеофакт

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Ось, що буває, коли хочеш схитрувати - фото 1
Ось, що буває, коли хочеш схитрувати / FOX Sports

У матчі Баварія – Шальке стався неприємний інцидент із уболівальниками. Чим все закінчилося, дивіться нижче.

На матчі чемпіонату Німеччини між "Баварією" і "Шальке" (3:1) 24-річний захисник мюнхенців Йозуа Кіммі пішов до трибун, щоб подарувати футболку одному з хлопчаків, що стояв із плакатом-зверненням.

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Однак, несподівано з-за спини хлопця вискочив дорослий уболівальник, вихопив футболку практично з рук малого і, як ні в чому не бувало, пішов вгору по сходах. Інші фанати швидко взяли його "в облогу" і змусили повернути подарунок дитині. Справедливість існує!

Тим часом Олександр Хацкевич розкрив секрети гравців Динамо Київ. Що роблять футболісти у вільний час? Від пінг-понгу до FIFA.

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Джерело: bavarianfootballworks
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