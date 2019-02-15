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Нацвідбір на Євробачення 2019

Голкіпер Шахтаря П'ятов вчетверте став батьком

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У Андрія і його дружини Юлії вже є троє дівчаток - фото 1
У Андрія і його дружини Юлії вже є троє дівчаток / fathersclub

Дружина подарувала голкіперу збірної України Андрію П'ятову довгоочікуваного сина. Радісною новиною воротар поділився у Instagram.

Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов став батьком четвертий раз! Сталося це на наступний день після матчу "Шахтаря" з "Айнтрахтом" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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"Спасибі, кохана", – написав Андрій П'ятов в Instagram і показав фотографію, на якій вказано зріст, вагу і стать дитини. На листівці вказано дату народження – 15.02.2019, стать дитини – хлопчик, зріст – 50 см, вага – 3010 грамів. Нагадаємо, що у Андрія і його дружини Юлії вже є троє дівчаток: Даша, Мілана і Майя.

Вчора донецький Шахтар у своїй першій грі в Лізі Європи 2019 приймав німецький Айнтрахт: підопічні Паулу Фонсеки зустрілися з суперником у Харкові. До вашої уваги огляд напруженого поєдинку 14 лютого!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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