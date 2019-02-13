Хорватська зірка футболу покине Барселону

30-річний хорват Іван Ракитич не продовжуватиме контракт з футбольним клубом "Барселона". Замість нього команда посилиться свіжою кров'ю – футболістом з Нідерландів.

Відповідно, після завершення контракту "Барселони" з віце-чемпіоном світу хорватським півзахисником Іваном Ракитичем, його місце займе Френкі де Йонг з "Аякса". Його уже купили за 75 мільйонів євро.

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Зазначимо, що півроку тому "ПСЖ" хотів бачити у своїх рядах Ракитича. У команді були готові навіть подвоїти його зарплату, але Ернесто Вальверде (наставник "Барселони) переконав хорвата залишитися.

21-річний Френкі де Йонг замінить Ракитича

Ракитич розраховував, що у "Барселоні" йому запропонують підвищення заробітної плати, але цього не склалося. Нинішня угода хорвата та футбольної команди розрахована до 2021 року.

Крім того, відомо, що у Ракитича вже є пропозиції від кількох топ-клубів з Європи.

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