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Євген Клопотенко розповів, як приготувати консервоване м'ясо – рецепт тушкованки

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Євген Клопотенко розповів, як приготувати консервоване м'ясо – рецепт тушкованки - фото 1

На своєму ютуб-каналі український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжньої тушкованки з курки. Цю закрутку можна легко та швидко зробити в домашніх умовах. У такий спосіб ви зможете зберігати консервоване м'ясо довго.

Куряча тушкованка – це простий та смачний спосіб, щоб зберегти м'ясо на довгий термін, як стверджує кухар Євген Клопотенко.

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"У мирний час консервоване тушковане м'ясо, або простіше тушкованка, було бажаним перекусом під час риболовлі чи ночівлі у кемпінгу на природі. Сьогодні інші часи та обставини, тому рекомендуємо практичний покроковий рецепт приготування домашнього тушкованого м'яса про запас для себе, родини, сусідів та наших воїнів", – коментує цей рецепт Євген Клопотенко.

Також кухар додає, що у тушкованки з курячих гомілок є очевидні переваги, адже таке м'ясо не потрібно зберігати в особливих умовах. Таку їжу можна легко та швидко взяти з собою, до прикладу, у бомбосховище, адже тушковане м'ясо готують так, щоб воно було завжди готове до вживання. За можливості можна підігріти, а можна їсти й охолодженим. Ще м'ясну тушкованку можна додавати до картоплі, круп чи макаронів.

Інгредієнти на 3 банки місткістю по 600 мл:

  • 2 кг курячого м'яса (гомілки, стегна)
  • 1 середня ріпчаста цибуля
  • 1 велика морква
  • 100 г кореню селери
  • 2 лаврові листи
  • 5 горошин чорного перцю
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 2 ст. л. солі
Євген Клопотенко розповів, як приготувати консервоване м'ясо – рецепт тушкованки - фото 505409

Покроковий рецепт приготування консервованого тушкованого м'яса:

  1. У велику каструлю покладіть 2 кг курячого м'яса. Тут гомілки та стегна. Залийте водою на 3 см вище, доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м'ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю.
  2. Додайте очищену цибулю та моркву, розрізані навпіл. Якщо маєте, то додайте очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки. Додайте 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю.
  3. Залийте м'ясо холодною водою так, аби вона була на 3 см вище. Додайте 2 ст. л. солі, перемішайте. Тушкованка буде вживатися з гарніром чи хлібом і смакуватиме краще, коли солі трохи більше, ніж зазвичай. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
  4. Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку. Витягніть з бульйону моркву, цибулю та коріння.
  5. Усе м'ясо перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
  6. Тим часом підготуйте скляні банки для стерилізації. Поставте їх в духовку на деко та увімкніть розігріватися до 100 градусів. Коли банки стануть гарячими, виймайте їх за допомогою рушника. На стерилізацію ми витратили 20 хвилин. Паралельно металеві кришки до банок складіть у невеличку каструлю з окропом і кип’ятіть приблизно 10 хвилин.
  7. Викладіть м'ясо та трішки бульйону у кожну банку. Спеції за бажанням – їх можна додати в банки, або ж ні. Одразу ретельно закручуйте банку кришкою. Коли банки охолонуть, поставте тушкованку в темне прохолодне місце. Термін придатності – до двох тижнів.
  8. Раптом у вас буде залишок у каструлі, який не влізе до банки, радимо додати води та зробити апетитний курячий суп з локшиною чи овочами.

Рецепт тушкованки від Євгена Клопотенка:

До теми: Для тих, хто може вимовити: Клопотенко поділився рецептом паляниці

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