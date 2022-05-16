На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Євген Клопотенко розповів, як приготувати консервоване м'ясо – рецепт тушкованки
-
- 198
На своєму ютуб-каналі український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжньої тушкованки з курки. Цю закрутку можна легко та швидко зробити в домашніх умовах. У такий спосіб ви зможете зберігати консервоване м'ясо довго.
Куряча тушкованка – це простий та смачний спосіб, щоб зберегти м'ясо на довгий термін, як стверджує кухар Євген Клопотенко.
І ще: Андрути зі згущівкою та варенням: Євген Клопотенко поділився рецептом вафельного торта
"У мирний час консервоване тушковане м'ясо, або простіше тушкованка, було бажаним перекусом під час риболовлі чи ночівлі у кемпінгу на природі. Сьогодні інші часи та обставини, тому рекомендуємо практичний покроковий рецепт приготування домашнього тушкованого м'яса про запас для себе, родини, сусідів та наших воїнів", – коментує цей рецепт Євген Клопотенко.
Також кухар додає, що у тушкованки з курячих гомілок є очевидні переваги, адже таке м'ясо не потрібно зберігати в особливих умовах. Таку їжу можна легко та швидко взяти з собою, до прикладу, у бомбосховище, адже тушковане м'ясо готують так, щоб воно було завжди готове до вживання. За можливості можна підігріти, а можна їсти й охолодженим. Ще м'ясну тушкованку можна додавати до картоплі, круп чи макаронів.
Інгредієнти на 3 банки місткістю по 600 мл:
- 2 кг курячого м'яса (гомілки, стегна)
- 1 середня ріпчаста цибуля
- 1 велика морква
- 100 г кореню селери
- 2 лаврові листи
- 5 горошин чорного перцю
- 3 горошини духмяного перцю
- 2 ст. л. солі
Покроковий рецепт приготування консервованого тушкованого м'яса:
- У велику каструлю покладіть 2 кг курячого м'яса. Тут гомілки та стегна. Залийте водою на 3 см вище, доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м'ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю.
- Додайте очищену цибулю та моркву, розрізані навпіл. Якщо маєте, то додайте очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки. Додайте 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю.
- Залийте м'ясо холодною водою так, аби вона була на 3 см вище. Додайте 2 ст. л. солі, перемішайте. Тушкованка буде вживатися з гарніром чи хлібом і смакуватиме краще, коли солі трохи більше, ніж зазвичай. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
- Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку. Витягніть з бульйону моркву, цибулю та коріння.
- Усе м'ясо перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
- Тим часом підготуйте скляні банки для стерилізації. Поставте їх в духовку на деко та увімкніть розігріватися до 100 градусів. Коли банки стануть гарячими, виймайте їх за допомогою рушника. На стерилізацію ми витратили 20 хвилин. Паралельно металеві кришки до банок складіть у невеличку каструлю з окропом і кип’ятіть приблизно 10 хвилин.
- Викладіть м'ясо та трішки бульйону у кожну банку. Спеції за бажанням – їх можна додати в банки, або ж ні. Одразу ретельно закручуйте банку кришкою. Коли банки охолонуть, поставте тушкованку в темне прохолодне місце. Термін придатності – до двох тижнів.
- Раптом у вас буде залишок у каструлі, який не влізе до банки, радимо додати води та зробити апетитний курячий суп з локшиною чи овочами.
Рецепт тушкованки від Євгена Клопотенка:
До теми: Для тих, хто може вимовити: Клопотенко поділився рецептом паляниці
-
18:50ОККО запустила чат-бот у Telegram, який показує відкриті АЗК та наявність пального
-
18:18ЗСУ приземлили на дерево російський безпілотник "Орлан": фотофакт
-
17:47Укрзалізниця розпочала попередній продаж квитків на 20 діб вперед
-
17:1910 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного
-
16:46Ресторани та кафе Києва почали продавати алкоголь до самого вечора
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:20Захисник "Азовсталі" зворушливо переспівав "Stefania" під звуки вибухів
-
15:51Наскільки популярні смарт-годинники помиляються у підрахунку калорій: цікаве дослідження
-
15:23Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
-
14:48Дивіться, як ворожі танки перетворюються на брухт: відео з-під Ізюма
-
14:22Погода 18 травня в Україні: синоптик попередила про короткочасне похолодання
-
13:55Рок-гурт Måneskin виконав саундтрек до фільму про Елвіса Преслі
-
13:22Бо то не держава: слухайте новий хіт від ВІА "Байрактар" про росіян
-
12:50У Фінляндії з'явилося пиво OTAN, назву пов'язують з вступом країни у НАТО
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:21В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель
-
11:51Війна в Україні очима художників: у Гаазі проходить виставка українських митців
-
11:23Іменну ручку Джо Байдена виставили на благодійний аукціон
-
10:50Розквітне Україна: пластунка з Торонто перетворює сліди від куль у Бучі на квіти
-
10:24Кіновсесвіт "Хижака" розширюється: дивіться трейлер фільму "Здобич" від Дена Трахтенберґа
-
09:52Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR
-
09:20Графік евакуаційних поїздів на 17 травня від Укрзалізниці
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
-
08:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
- 16 травня
-
20:56У Києві з'явилося панно з квітів у вигляді марки з кораблем
-
17:1910 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного
-
15:23Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
-
12:21В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель
-
09:52Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 16 травня
-
19:24Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки
-
16:24Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування
-
13:21На знак солідарності: представниця Литви на Євробаченні переспівала "Стефанію"
-
08:26Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
- 15 травня
-
19:31Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео
-
16:48Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня
-
14:24"Він знав": фото Зеленського у рожевій панамі, як у Kalush, розлетілось в мережі
-
11:06Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"
-
01:45Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу
- 14 травня
-
23:11KALUSH виступив у фіналі Євробачення 2022 та закликав усіх підтримати Маріуполь
-
19:50Директор гурту KALUSH розповів, що їм заборонили робити на виступі Євробачення
-
17:20Їх завжди бісить наш успіх: Злата Огнєвіч розповіла, хто завадив перемогти на Євробаченні
-
15:24Мирослав Слабошпицький зніме фільм з голлівудськими акторами та продюсерами
-
12:53Євробачення 2022 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
09:52Євробачення 2022: пісні всіх учасників фіналу
- 13 травня
-
18:56Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути
-
14:26У свободи нове ім'я – Україна: Каменських випустила емоційну пісню "You crying"
-
12:56У Міноборони розповіли, яке стратегічне значення має острів Зміїний
-
10:25Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу
-
09:27Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші