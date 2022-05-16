Євген Клопотенко розповів, як приготувати консервоване м'ясо – рецепт тушкованки

На своєму ютуб-каналі український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжньої тушкованки з курки. Цю закрутку можна легко та швидко зробити в домашніх умовах. У такий спосіб ви зможете зберігати консервоване м'ясо довго.

Куряча тушкованка – це простий та смачний спосіб, щоб зберегти м'ясо на довгий термін, як стверджує кухар Євген Клопотенко.

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"У мирний час консервоване тушковане м'ясо, або простіше тушкованка, було бажаним перекусом під час риболовлі чи ночівлі у кемпінгу на природі. Сьогодні інші часи та обставини, тому рекомендуємо практичний покроковий рецепт приготування домашнього тушкованого м'яса про запас для себе, родини, сусідів та наших воїнів", – коментує цей рецепт Євген Клопотенко.

Також кухар додає, що у тушкованки з курячих гомілок є очевидні переваги, адже таке м'ясо не потрібно зберігати в особливих умовах. Таку їжу можна легко та швидко взяти з собою, до прикладу, у бомбосховище, адже тушковане м'ясо готують так, щоб воно було завжди готове до вживання. За можливості можна підігріти, а можна їсти й охолодженим. Ще м'ясну тушкованку можна додавати до картоплі, круп чи макаронів.

Інгредієнти на 3 банки місткістю по 600 мл:

2 кг курячого м'яса (гомілки, стегна)

1 середня ріпчаста цибуля

1 велика морква

100 г кореню селери

2 лаврові листи

5 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

2 ст. л. солі

Покроковий рецепт приготування консервованого тушкованого м'яса:

У велику каструлю покладіть 2 кг курячого м'яса. Тут гомілки та стегна. Залийте водою на 3 см вище, доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м'ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю. Додайте очищену цибулю та моркву, розрізані навпіл. Якщо маєте, то додайте очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки. Додайте 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю. Залийте м'ясо холодною водою так, аби вона була на 3 см вище. Додайте 2 ст. л. солі, перемішайте. Тушкованка буде вживатися з гарніром чи хлібом і смакуватиме краще, коли солі трохи більше, ніж зазвичай. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою. Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку. Витягніть з бульйону моркву, цибулю та коріння. Усе м'ясо перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні. Тим часом підготуйте скляні банки для стерилізації. Поставте їх в духовку на деко та увімкніть розігріватися до 100 градусів. Коли банки стануть гарячими, виймайте їх за допомогою рушника. На стерилізацію ми витратили 20 хвилин. Паралельно металеві кришки до банок складіть у невеличку каструлю з окропом і кип’ятіть приблизно 10 хвилин. Викладіть м'ясо та трішки бульйону у кожну банку. Спеції за бажанням – їх можна додати в банки, або ж ні. Одразу ретельно закручуйте банку кришкою. Коли банки охолонуть, поставте тушкованку в темне прохолодне місце. Термін придатності – до двох тижнів. Раптом у вас буде залишок у каструлі, який не влізе до банки, радимо додати води та зробити апетитний курячий суп з локшиною чи овочами.

Рецепт тушкованки від Євгена Клопотенка:

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