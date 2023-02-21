Клопотенко розповів, що можна приготувати на випадок відключення світла

Відомо, що одним з найпростіших у приготуванні та ситості прийомів їжі є каша. Якщо вам здається, що це не смачно, спробуйте доповнити її смак, використовуючи поради від відомого українського кулінара.

Що приготувати коли немає світла і з використанням простих продуктів, показав Євгеній Клопотенко на своєму каналі у Youtube.

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Я розповім вам, як приготувати кускус, як варити гречку без плити, як зробити вівсянку цікавішою та як полюбити манку ще більше. Тож питання, що приготувати, коли немає світла, вже для вас не буде актуальним, адже ви маєте аж 4 чудових варіанти! – пише кулінар.

Інгредієнти для приготування кускусу:

200 г кускуса

листочки м’яти

до смаку сік лимона

до смаку карі

до смаку олія

до смаку сіль до смаку

Інгредієнти для приготування вівсянки:

200 г вівсяних пластівців

100 г квашеної капусти

2 ст. л. ароматної олії

сіль до смаку

Інгредієнти для приготування манки:

200 г манної крупи

ванільний цукор до смаку

насіння коноплі до смаку

олія до смаку (звичайна чи конопляна)

сіль до смаку

Інгредієнти для приготування гречки:

200 г гречки

50 г твердого сиру

мелена кориця до смаку

аніс до смаку сіль до смаку

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