В Україні вивели новий тип солодкої кукурудзи, яку можна їсти сирою

Команда випускників Вінницького національного аграрного університету змогли створити таку кукурудзу, яку можна, і навіть треба споживати сирою. Свою стартап-компанію назвали МНАГОР.

По аналогії: Кагор – то солодке вино, а Мнагор – то солодка кукурудза, пише Seeds.

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Отже, селекціонерам компанії "Мнагор" вдалося створити нову унікальну кукурудзу, яка поєднує зерна з різною цукристістю та смаком на одному качані. За смаковими властивостями вона подібна до глясе, так називається поєднання кави з морозивом, стверджують експерти.

До винайдення такої кукурудзи ми пройшли довгий шлях. Це – абсолютна нова генетика. у всьому світі таку кукурудзу називають синергетичною, від синергії різних типів цукрів та смаків на одному качані. По-мнагорівськи ми називаєм її кукурудзою глясе-типу", –каже керівник компанії та винахідник Михайло Нагорняк.

Фото: Seeds

За його словами, селекціонери з Вінниці хотіли створити аналог популярного американського сорту Добриня, тільки з українською пропискою. Однак результат виявився небагато кращим – вдалося створити новий глясе-тип, в якому присутнє унікальне поєднання природних цукрів: фруктози та сахарози.

Також цю кукурудзу можна їсти навіть сирою, адже "зерна такі соковиті, як стигле яблуко".

Різниця смаків в порівнянні із іншими сортами велика, навіть на клітинному рівні. Це засвідчує низка досліджень, проведених співробітниками компанії "Мнагор" спільно із науковцями Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, всі дослідження проводилися в сучасній лабораторії даного наукового закладу.

Солодка кукурудза сорту Джульєтта / Seeds

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