MELOVIN – З тобою, зі мною, і годі: новий кліп співака підкорює мережу

Прем'єра кліпу "З тобою, зі мною, і годі"

Співак Костя Бочаров (MELOVIN), який представляв Україну на Євробаченні 2018, випустив кліп на україномовну пісню "З тобою, зі мною, і годі". Дивіться відео онлайн!

Автором слів та музики пісні "З тобою, зі мною, і годі" став сам MELOVIN. Сингл розповідає про те, що "сірість – це не назавжди", а за нелегким періодом в житті завжди йде "кольоровий".

Це цікаво: Текст пісні "З тобою, зі мною, і годі"

Такий меседж закладений і в основі відеокліпу, режисером якого став Юрій Катинський. Дивіться і насолоджуйтеся!

Дивитися онлайн новий кліп З тобою, зі мною, і годі:

Цікаво, що у відео MEL співає посеред снігу, хоча у пісні йдеться про осінь. Цьому також є пояснення. "Осінь – це скоріше певне самовідчуття, яке може наступити раптово у будь-який із календарних днів. Воно часто починається відразу фазою холодного листопада. У такі самотні моменти нас зігрівають близькі серцю люди, створюють затишок та повертають барви тьмяному дню. Нехай цей кліп буде невеликим нагадуванням про цінність тих, хто поруч", – поділився режисер.

А як вам свіженький кліп?

MELOVIN

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