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Один в каное – У мене немає дому: дивіться перший кліп відомого гурту

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Вокалістка Один в каное - Ірина Швайдак - фото 1
Вокалістка Один в каное - Ірина Швайдак

Український гурт "Один в каное" випустив перший кліп за 9 років свого існування. Відео на пісню "У мене немає дому" вийшло справді магічним та оригінальним. Дивіться і насолоджуйтеся!

За словами солістки "Один в каное" Ірини Швайдак, ідея кліпу полягає в тому, що юний головний герой через розбіжності з батьками йде з дому. Дорогою хлопчик зустрічає своїх уявних друзів, з якими подорожує фантастичними місцями. Але виявляється, що навіть у них є свій дім, куди їм пора повертатися. Урешті-решт подорож знову приводить хлопчика до рідного дому. Режисером магічного відео став Володимир Власенко. Зацініть!

Дивитися онлайн кліп Один в каное – У мене немає дому:

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Прикметно, що у кліпі є чимало прихованих символів, тож уважний глядач зможе провести паралелі з героями з інших пісень "Один в каное". Незабаром група також представить новий альбом та вирушить у всеукраїнський тур, а поки що – учіть слова улюбленого хіта!

Текст пісні "У мене немає дому"

Справа в тому,
Що в мене немає дому
І за правилом доброго тону,
Як за правилом доброго ременя,
Згадаю, з якого я племені,
Пригадаю, з якого міста,
Я чекаю на своє Греммі,
В мене просто нема де сісти
Написати свою промову:
У мене немає дому... | (3)

Приспів:
А люди такі, люди такі, всоте
За день в свої бетонні соти!
А де їм ше ховатись, сохнути,
Людям першого, другого сорту?..
А люди такі, люди такі, сотнями
В тандемі зі своїми висотками
З третього, сьомого герцами-герцами
Сповнюють все сенсами-сенсами...

Справа в тому,
Що у мене немає дому
Тепер я ніколи й нічого нікому –
Ти перший з ким ділю свою колу
І більше... Але врешті, а втім,
Якби в мене був дім,
Я б лишила його на людей, на котів
Я б пошила усіх, я не люблю кутів!..

Приспів.

Люди такі... Ми люди такі...
Ми люди такі... Ми люди такі...
Люди такі... Ми люди...

Вокалістка Один в каное - Ірина Швайдак - фото 301177
Ірина Швайдак

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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