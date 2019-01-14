Один в каное – У мене немає дому: дивіться перший кліп відомого гурту

Український гурт "Один в каное" випустив перший кліп за 9 років свого існування. Відео на пісню "У мене немає дому" вийшло справді магічним та оригінальним. Дивіться і насолоджуйтеся!

За словами солістки "Один в каное" Ірини Швайдак, ідея кліпу полягає в тому, що юний головний герой через розбіжності з батьками йде з дому. Дорогою хлопчик зустрічає своїх уявних друзів, з якими подорожує фантастичними місцями. Але виявляється, що навіть у них є свій дім, куди їм пора повертатися. Урешті-решт подорож знову приводить хлопчика до рідного дому. Режисером магічного відео став Володимир Власенко. Зацініть!

Дивитися онлайн кліп Один в каное – У мене немає дому:

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Прикметно, що у кліпі є чимало прихованих символів, тож уважний глядач зможе провести паралелі з героями з інших пісень "Один в каное". Незабаром група також представить новий альбом та вирушить у всеукраїнський тур, а поки що – учіть слова улюбленого хіта!

Текст пісні "У мене немає дому"

Справа в тому,

Що в мене немає дому

І за правилом доброго тону,

Як за правилом доброго ременя,

Згадаю, з якого я племені,

Пригадаю, з якого міста,

Я чекаю на своє Греммі,

В мене просто нема де сісти

Написати свою промову:

У мене немає дому... | (3)

Приспів:

А люди такі, люди такі, всоте

За день в свої бетонні соти!

А де їм ше ховатись, сохнути,

Людям першого, другого сорту?..

А люди такі, люди такі, сотнями

В тандемі зі своїми висотками

З третього, сьомого герцами-герцами

Сповнюють все сенсами-сенсами...

Справа в тому,

Що у мене немає дому

Тепер я ніколи й нічого нікому –

Ти перший з ким ділю свою колу

І більше... Але врешті, а втім,

Якби в мене був дім,

Я б лишила його на людей, на котів

Я б пошила усіх, я не люблю кутів!..

Приспів.

Люди такі... Ми люди такі...

Ми люди такі... Ми люди такі...

Люди такі... Ми люди...

Ірина Швайдак

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