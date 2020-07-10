Класні лосіни: кліп GannaBaby про музичних фанів, що лишилися без фестивалів

Молодий український гурт GannaBaby випустив небанальний кліп на пісню з красномовною назвою "Класні лосіни". І відео, і трек покликані підняти настрій фанів, які через карантин не можуть ходити на звичні концерти та відвідувати музичні фестивалі.

На "Класні Лосіни" музикантів GannaBaby надихнули їхні прихильники. Під час виступу андеграунд-інді-поп гурту на фесті "Файне Місто" один із фанів почав голосно скандувати "Класні Лосіни" (бо саме такі були у вокалістки гурту Ганни). За кілька хвилин GannaBaby незчулися, як фразу вже кричав увесь натовп. Саме такі скандування можна почути в офіційному записі пісні.

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Над сценарієм кліпу працювали самі GannaBaby. Ба більше – музиканти зіграли у відео одразу декілька ролей, зокрема, вокалістка Ганна закосплеїла самого Слеша з гурту Guns'n'Roses. За операторським штурвалом стояв Назар Мануляк, профі, знаний за кліпами для KAZKA, Shanti People, Yuko.

Історія кліпу на "Класні лосіни" розпочинається з покупки мерчу. Палкий музичний прихильник купує "класні лосіни" в телемагазині, виграє квиток на концерт Музичного Гурту… А чи потрапить він туди та чи виживуть після сюжетних перипетій дві гітари, ви дізнаєтеся, подивившись відео. Зацініь:

До слова, для кліпу розробили цілу купу унікального реквізиту так званого "Музичного Гурту". Тут і золотий квиток на концерт, і безліч фейкових постерів, і посуд, і наклейки на авто, і каблучка з логотипом, і, звісно, класні (дуже класні) лосіни. Вони стануть однією з позицій нової лінійки мерчу від GannaBaby. Також до нового мерчу увійдуть футболки з написом "Музичний Гурт" як символ того, що ця історія могла статися з кожним тру фанатом будь-якого музичного гурту.

Текст і слова пісні "Класні лосіни"

Я стараюсь для тебе

Завжди! І ШО?

Ти прийшов на концерт

До мене! В гівно!

Я тобі більше не повірю

Тобі ніколи не повірю

Нізащо тобі не повірю

Повір

Казав, що мене любиш

Музло моє цінуєш,

А в твоїй голові

Мммм

КЛАСНІ ЛОСІНИ

КЛАСНІ ЛОСІНИ

КЛАСНІ ЛОСІНИ

КЛАС КЛАС КЛАС КЛАСНІ

КЛАСНІ ЛОСІНИ

ЛІЛОВО-СИНІ

ТОБІ ДО ВПОДОБИ

МОЇ РУХИ ВІЛЬНІ

Кричиш, що мене хочеш,

Та це дарма (бо я тебе не хочу)

Стрибаєш, руками махаєш,

Харизма зносить твоя!

Але від тебе втечу я,

Кудись від тебе втечу я,

Далеко від тебе втечу я,

Почув?

Як заєць тікає від вовка,

Як нитка тікає від голки,

Але на пам‘ять

Лишу тобі

КЛАСНІ ЛОСІНИ

КЛАСНІ ЛОСІНИ

КЛАСНІ ЛОСІНИ

КЛАС КЛАС КЛАС КЛАСНІ

КЛАСНІ ЛОСІНИ

ЛІЛОВО-СИНІ

ТОБІ ДО ВПОДОБИ

МОЇ РУХИ ВІЛЬНІ

Фото: Таня Шавловська

GannaBaby – молодий гурт, однак ці троє вже встигли підірвати такі українські фестивалі, як ЗАХІД, Koktebel Jazz Festival, Файне Місто, Рок Булава та Гогольфест. Вони називають себе дефолтним гуртом і грають іронічний електронний інді-поп про любов та соціальні проблеми, який адресують усім українцям. Серед творчих здобутків тріо – дебютний EP "Лише Своє" та кліпи "Коло Кола" й "Сумую (Кожен День)". "Класні Лосіни" – перший сингл із нового альбому, що вийде в жовтні 2020-го.

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