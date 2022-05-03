Київський ресторан пригощатиме безплатним шампанським у день смерті путіна

Ресторан Under Wonder планує пригостити усіх своїх відвідувачів безплатним шампанським на честь смерті путіна. Цікаво, що це не перша така акція на честь смерті диктатора в історії. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Столичний заклад "Under Wonder" продовжує ініціативу вашингтонського ресторану "1203".

І ще: Індекс борщу: ось наскільки зросла вартість продуктів в Україні за час війни

У 1953 році, коли помер сталін, ресторан "1203" святкував цю подію й пропонував гостям безплатний борщ. Сьогодні ж ресторан "Under Wonder" дещо змінив таку акцію й вивісив плакат про те, що вони готуються до смерті путіна.

Також команда закладу і фотограф Руслан Лобанов готує арт-проєкт до дня смерті президента росії.

До теми: Французький ресторан змінив назву на "Le Borscht" та пропонує українське меню