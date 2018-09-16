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Київ показали в унікальних ретро-знімках

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Спочатку ці фото були чорно-білими - фото 1
Спочатку ці фото були чорно-білими / metropolis

Ці кольорові фотографії знаходяться в архіві Конгресу США.

Цим фотографіям близько 120 років. Коли дивишся на них, немов, поринаєш в якусь іншу реальність.

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Таким колись було місто. На цих фотографіях, можливо, хтось із наших прадідусів і прабабусь. Спочатку, звичайно, ці фотографії, що зберігаються в архіві Конгресу США, були чорно-білими і розфарбовані вони за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276235
Київ показали в унікальних ретро-знімках
Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276237
Київ показали в унікальних ретро-знімках
Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276236
Київ показали в унікальних ретро-знімках
Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276234
Київ показали в унікальних ретро-знімках
Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276233
Київ показали в унікальних ретро-знімках
Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276232
Київ показали в унікальних ретро-знімках
Київ показали в унікальних ретро-знімках - фото 276231
Київ показали в унікальних ретро-знімках

В Instagram киянин створив сторінку під назвою suka_zhizn від імені людей без житла, і тих, хто потребує фінансової допомоги. Так автор вирішив привернути увагу до тих, хто волею нещасного випадку опинився на вулиці або потрапив у важку життєву ситуацію. До знімків додаються також несамовиті історії людей.

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Джерело: metropolis
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