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Стала відома ціна квитків на потяг чотирьох столиць з Києва

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Поїзд почне курсувати з 28 вересня - фото 1
Поїзд почне курсувати з 28 вересня / Delfi

Укрзалізниця почала продаж квитків на "потяг чотирьох столиць".

Про це повідомив в. о. глави компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, на новому поїзді вже з вересня можна подорожувати з Києва до Мінська, Вільнюса і Риги.

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Кравцов зазначив, що ціни на квитки "намагалися зробити максимально доступними":

Київ-Рига:

вагон купе – 2219,11 грн;

вагон СВ – 4428,17 грн.

Київ-Вільнюс:

вагон купе – 1640,62 грн;

вагон СВ – 3271,78 грн.

Київ-Мінськ:

вагон купе – 1853,98 грн;

вагон СВ – 3574,69 грн.

Зазначимо, поїзд Київ-Рига через Мінськ і Вільнюс почне курсувати з 28 вересня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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