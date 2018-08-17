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За живе: в Instagram з'явилася сторінка київських безхатьків

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Головним кредо сторінки є фраза "Ми тут допомагаємо людям" - фото 1
Головним кредо сторінки є фраза "Ми тут допомагаємо людям" / instagram

В Instagram киянин створив сторінку під назвою suka_zhizn від імені людей без житла, і тих, хто потребує фінансової допомоги.

Так автор вирішив привернути увагу до тих, хто волею нещасного випадку опинився на вулиці або потрапив у важку життєву ситуацію. До знімків додаються також несамовиті історії людей.

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Багато героїв сторінки важко працюють за копійки, щоб утримувати хворих близьких, або самих себе. Деяких сім'я викинула на вулицю, і вони там борються за виживання. Є і "безіменні" бездомні. Головним кредо сторінки і її дописувачів є фраза "Ми тут допомагаємо людям".

Тим часом Cafe Art роздала 100 бездомним одноразові фотоапарати Fuji і попросила в рамках щорічного проекту зняти Лондон. Таку ж акцію провели і в Брайтоні, Сіднеї, Новому Орлеані, Сан-Паулу, Торонто і Будапешті. Мета проекту – дати бездомним не просто підзаробити, а й відчути себе частиною чогось більшого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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