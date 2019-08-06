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Кім Кардашян знялася у гарячій БДСМ-фотосесії

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / Vogue

Зірка інтернету Кім Кардашян активно просуває свій новий бренд косметики і часто використовує для реклами своє спокусливе тіло.

Зірка американського реаліті-шоу Кім Кардашян знялася в зухвалому образі для реклами своєї косметики.

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Знімок разом з переліком товарів зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кім активно зайнялася розкручуванням власного бренду косметики. Цього разу вона прорекламувала лінійку декоративної косметики за допомогою БДСМ-наряду.

Гортайте фотогалерею:

Кардашян знялася в чорному топі з безліччю широких шлеек, які йдуть від чашок бюстгальтера до шиї і з'єднуються широким чокером. На цих шлейки також є золотисті застібки. Фоловери зірки мали би звернути увагу на її макіяж, зроблений рекламованою косметикою, але багато хто прокоментував саме пікантний образ зірки.

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