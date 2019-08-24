Хода Гідності у Києві: онлайн трансляція урочистостей на День Незалежності

24 серпня у Києві до Дня Незалежності України відбувається Хода гідності, у якій беруть участь вчителі, військові, спортсмени, медики. Дивіться на урочистості у новому форматі онлайн.

24 серпня 0 9:30 почалась "Хода гідності" з хвилини мовчання та 100 ударів дзвонів у пам'ять про Героїв Небесної сотні. Опісля Хрещатиком проходять військові, медики, вчителі, спортсмени, президент та високопосадовці. Альтернативний парад від Алана Бадоєва та Олени Коляденко обійдеться без військової техніки, а завершиться все зверненням Володимира Зеленського до українців та концертом.

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Хода гідності у Києві, дивіться онлайн:

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