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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Хода Гідності у Києві: онлайн трансляція урочистостей на День Незалежності

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Хода Гідності у Києві - фото 1
Хода Гідності у Києві

24 серпня у Києві до Дня Незалежності України відбувається Хода гідності, у якій беруть участь вчителі, військові, спортсмени, медики. Дивіться на урочистості у новому форматі онлайн.

24 серпня 0 9:30 почалась "Хода гідності" з хвилини мовчання та 100 ударів дзвонів у пам'ять про Героїв Небесної сотні. Опісля Хрещатиком проходять військові, медики, вчителі, спортсмени, президент та високопосадовці. Альтернативний парад від Алана Бадоєва та Олени Коляденко обійдеться без військової техніки, а завершиться все зверненням Володимира Зеленського до українців та концертом.

До теми: Хода Гідності на День Незалежності 2019: розклад урочистостей в Києві

Хода гідності у Києві, дивіться онлайн:

Читайте також: Вітання з Днем Незалежності України у прозі: побажання своїми словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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