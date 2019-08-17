На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Курйозна Кім Кардашян здивувала фанатів сексуальним фото
-
- 5
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян постійно у центрі уваги, чим намагається користуватись сповна, приміром, для реклами власної продукції. Однак це фото навряд чи змушує звернути увагу на косметику.
38-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Кім Кардашян активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 146 мільйонів підписників. Таку вражаючу цифру можна пояснити не лише популярністю реаліті-шоу про життя родини Кардашян, а й тим, що зірка зовсім не соромиться ділитись відвертими знімками та кадрами зі свого життя. До того ж, вона полюбляє рекламувати власні проєкти на собі, викликаючи захват фанатів.
І ще: Оля Полякова в червоному латексі розбурхала Instagram
Нещодавно Кім запустила нову лінійку косметики та поділилась промо до неї, однак одна зі світлин справила враження на користувачів мережі, адже за лічені години вона зібрала понад 800 тисяч вподобань. А все тому, що на знімку дружина Каньє Веста позує в ефектному боді із ремінцями. Здається, не всі звернули увагу на помаду, для реклами якої так старалась зірка.
ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
09:55Погода в Україні 17 серпня: де пройдуть дощі
-
09:31Курйозна Кім Кардашян здивувала фанатів сексуальним фото
-
08:53Оля Полякова показала зухвале фото в червоних латексних панчохах
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
-
08:14Названа найпопулярніша модель електрокара в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
22:23Motorola One Action: перший смартфон, який може замінити екшн-камеру
-
21:52Цифровий детокс: як почувається людина після відмови від гаджетів
-
21:3317 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:11У Швейцарії знайшли невідомі ілюстрації Сент-Екзюпері до Маленького принца
-
20:49Amazon пожертвує непродані товари благодійним організаціям
-
20:23Науковці зруйнували найпопулярніший міф про жінок: ви теж у нього вірили
-
19:54Лунін показав, як готується до дебюту в новому клубі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:41Майлі Сайрус присвятила нову пісню колишньому чоловіку Ліаму Хемсворту
-
19:20Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі
-
19:13Названо найбезпечніший у світі електромобіль
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
18:51Оригінальні способи прикрасити житло до осені
-
18:43Кому категорично не можна робити планку
-
18:31У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави
-
18:22Оля Полякова в червоному латексі розбурхала Instagram
-
18:10Гороскоп на 17 серпня 2019: Риб і Скорпіонів чекає романтичний вечір
-
17:54Супрун підказала, як правильно лікувати герпес
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
21:00Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого
-
18:30Добре в ліжку і не тільки: 5 книг про справжнє кохання
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня