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Курйозна Кім Кардашян здивувала фанатів сексуальним фото

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Кім Кардашян роздяглась для реклами - фото 1
Кім Кардашян роздяглась для реклами / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян постійно у центрі уваги, чим намагається користуватись сповна, приміром, для реклами власної продукції. Однак це фото навряд чи змушує звернути увагу на косметику.

38-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Кім Кардашян активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 146 мільйонів підписників. Таку вражаючу цифру можна пояснити не лише популярністю реаліті-шоу про життя родини Кардашян, а й тим, що зірка зовсім не соромиться ділитись відвертими знімками та кадрами зі свого життя. До того ж, вона полюбляє рекламувати власні проєкти на собі, викликаючи захват фанатів.

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Нещодавно Кім запустила нову лінійку косметики та поділилась промо до неї, однак одна зі світлин справила враження на користувачів мережі, адже за лічені години вона зібрала понад 800 тисяч вподобань. А все тому, що на знімку дружина Каньє Веста позує в ефектному боді із ремінцями. Здається, не всі звернули увагу на помаду, для реклами якої так старалась зірка.

instagram.com/kimkardashian - фото 348231
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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