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Китайські вчені відтворили смак небезпечної риби фугу

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Риба фугу - фото 1
Риба фугу / youtube

Науковці сподіваються, що, відтворивши штучний смак риби, вони убезпечать гурманів.

Чудовий ніжний смак риби надають глутамінова і фосфорна амінокислоти, калій і нуклеотид інозінмонофосфат. Крім того, в створенні смаку беруть участь бурштинова кислота, іони натрію і хлору. Коли вчені виключали хоча б один з компонентів, смак риби відразу змінювався.

І ще: Учені назвали їжу, яка знижує рівень холестерину

Приготування риби вимагає кулінарної майстерності - фото 304147
Приготування риби вимагає кулінарної майстерності

Риба фугу дуже популярна в країнах Східної Азії, за ніжний смак її особливо люблять в Китаї та Японії. Але при цьому приготування риби вимагає чудової кулінарної майстерності, оскільки, якщо її трохи не доварити, отрута тетродотоксин, що міститься в ній, вб'є людину, а якщо переварити, зникне смак.

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Джерело: pubs.acs
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