Китайські вчені відтворили смак небезпечної риби фугу

Науковці сподіваються, що, відтворивши штучний смак риби, вони убезпечать гурманів.

Чудовий ніжний смак риби надають глутамінова і фосфорна амінокислоти, калій і нуклеотид інозінмонофосфат. Крім того, в створенні смаку беруть участь бурштинова кислота, іони натрію і хлору. Коли вчені виключали хоча б один з компонентів, смак риби відразу змінювався.

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Приготування риби вимагає кулінарної майстерності

Риба фугу дуже популярна в країнах Східної Азії, за ніжний смак її особливо люблять в Китаї та Японії. Але при цьому приготування риби вимагає чудової кулінарної майстерності, оскільки, якщо її трохи не доварити, отрута тетродотоксин, що міститься в ній, вб'є людину, а якщо переварити, зникне смак.

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