Дивіться, як виглядає Лапландія з космосу: зимове фото від NASA

NASA опублікувало зимовий знімок із космосу регіону Сапмі. Він простягається через деякі частини Фінляндії, Швеції, Норвегії та Росії.

Так, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувала в Instagram фотографію Лапландії, яка складена на основі даних, отриманих із космосу та зібраних разом у діапазоні "день-ніч". Крім цього, використовувався також інфрачервоний спектр.

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Цей регіон є стародавнім домом саамів, єдиного визнаного корінного народу Європи.Фактично, це одне з небагатьох місць на Землі, де приручили оленів. За оцінками, у Скандинавії мешкає близько 500 тисяч оленів. Більшість із них приручені корінним народом.

Від 80 до 100 тисяч саамів проживають у чотирьох країнах і ведуть кочовий спосіб життя, займаючись полюванням, збиранням та оленівництвом.

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