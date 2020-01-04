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Китайця оштрафували на 17 тисяч доларів за монетки "на удачу"

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Через витівку пасажира довелося скасувати рейс - фото 1
Через витівку пасажира довелося скасувати рейс

У страху очі великі. І це твердження нам вкотре довів китаєць, котрий уперше подорожував літаком. Аби перестрахуватися, чоловік вирішив кинути монетки "на удачу", що й стало причиною штрафу.

Суд зобов'язав 28-річного Лу Чао заплатити бюджетній авіакомпанії Lucky Air 17 200 доларів штрафу за те, що він кинув "на удачу" монети у двигун літака.

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Інцидент стався у лютому 2019 року. Перед відльотом співробітники виявили в одному з двигунів дві монети номіналом 1 юань. Політ був скасований. Авіакомпанія повідомила, що інцидент обійшовся їй у понад 17 600 євро.

Чоловік кинув монетки у двигун літака - фото 378095
Чоловік кинув монетки у двигун літака

Зауважимо, що у Китаї це вже не перший такий випадок, коли через забобони пасажири намагаються кидати у двигуни літаків монети "для вдалого перельоту". Наприклад, торік у Китаї затримали рейс через пасажира, який кинув у двигун літака дріб'язок.

Нагадаємо, що раніше у каліфорнійському місті Фресно 17-річна дівчина вирішила викрасти літак. Втім, спроба дівчини виявилася невдалою: вона не змогла злетіти, після чого врізалася у будинок.​ Інцидент стався в аеропорту Fresno Yosemite. Неповнолітня була арештована за те, що проникла на територію аеропорту і спробувала викрасти невеликий приватний літак King Air 200.

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Джерело: BBC
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