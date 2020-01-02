Як не нервувати під час перельоту: поради бортпровідника

Ці поради допоможуть мінімізувати стрес під час перельоту

Бортпровідниці компанії Emirates дали пасажирам поради, які допоможуть не нервувати під час перельоту. Візьміть на озброєння, якщо думки про переліт викликають у вас мурашки по шкірі!

Отже, що потрібно зробити, аби мінімізувати переживання під час авіаперельоту? Ловіть кілька слушних порад, які полегшать ваше життя!

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1. Ще до вильоту завантажте на свій гаджет кілька варіантів розваг: телешоу, фільми, ігри й інше. Це допоможе відволіктися від хаосу, що панує в аеропорту, а також заспокоїть нерви вже під час рейсу.

2. Необхідно зарядити електронні пристрої перед подорожжю і обов'язково беріть з собою додатковий зарядний пристрій.

Що може бути гірше, ніж втратити багаж? Повністю розряджений смартфон. Портативний зарядник допоможе уникнути неприємної ситуації або блукання по аеропорту в пошуках розетки, – вважають в авіакомпанії.

Не забудьте зарядити всі свої гаджети

3. Перед польотом зробіть кілька фізичних вправ або хоча б розтяжку. В іншому випадку вас чекає втома та поганий кровообіг.

4. Прибувайте в аеропорт заздалегідь.

Якщо ви подорожуєте з іншими людьми, не бійтеся сказати їм, щоб вони приїхали до літака раніше. Запас часу обмежить мандрівників від зайвих переживань, що вони чогось не встигнуть зробити, – зазначають члени екіпажу.

Не забувайте, що потрібно буде пройти митний контроль, а також перевірку в аеропорту. Остання, до слова, може тривати і до кількох годин. Усе залежить від того, наскільки завантажений аеропорт.

5. Постарайтеся заснути під час перельоту.

У літаку постарайтесь заснути

6. Одягайте в подорож зручний одяг і взуття, а також майте можливість частину одягу з себе зняти, якщо в літаку буде занадто жарко.

7. Приділіть трохи часу собі після перельоту. Займіться медитацією, зробіть маску для обличчя або приготуйте смачну вечерю.

Маємо надію, що ці поради допоможуть вам подорожувати літаком без стресів і переживань. Бережіть себе та не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ. Це, до слова, ви можете робити навіть в аеропорту, адже там завжди є безкоштовний Wi-Fi.

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