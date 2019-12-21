Як виглядає місце в літаку за 68 тисяч доларів

Кейсі Нейстат, американський режисер, відеоблогер і мандрівник, показав на своєму каналі найдорожче місце у літаку. Апартаменти The Residence за $ 68 тисяч пропонує авіакомпанія Etihad з ОАЕ.

На кадрах видно, як Нейстат проходить на борт лайнера, що прямував з Абу-Дабі в Нью-Йорк. Після цього влогер потрапляє у кімнату з диваном, з якого висувається таця з прохолодними напоями, і величезним телевізором.

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Блогеру надали три кімнати: вітальню, спальню та ванну з душем. У "номері" було двоспальне ліжко, два телевізори, змінний одяг і необмежений доступ до прохолодних напоїв.

Під час обіду Кейсі обслуговував персонал літака. Сам прийом їжі складався з чотирьох страв.

Якщо за один політ вам не терпиться витратити суму, на яку ви могли б придбати новеньку Toyota, – це стане приголомшливим досвідом, – резюмував мандрівник.

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