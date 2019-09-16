Honda поділилась своєю стратегією щодо продажів електромобілів

Компанія Honda покладає великі надії на електричний хетчбек Honda e і сподівається, що модель дозволить їй закріпитися в сегменті субкомпактів. Марка фактично пішла з нього після припинення випуску Logo. Планований обсяг продажів – близько 10 тисяч сітікарів щорічно.

Honda e – ключ до зниження середнього рівня викидів CO₂ по модельному ряду. Однак щоб укластися в норми 2020 і 2021 року, упевнений керуючий директор британського підрозділу марки Дейв Ходжеттс, компанії необхідно продавати понад 10 тисяч автомобілів на рік.

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При цьому коригувати обсяги продажів пропонується в "режимі реального часу", в залежності від того, наскільки успішно розходяться машини з ДВЗ і гібриди, щоб компенсувати їх шкідливі викиди.

Також компанія сподівається посилити свої позиції в сегменті B по європейській розмірній класифікації. Після провального хетчбека Logo у Honda в цьому класі залишився тільки Jazz.

Поставки регулюватимуть з огляду на рівень продажів автомобілів

Публічний дебют Honda e відбувся на Франкфуртському автосалоні, де компанія оголосила, що кількість попередніх замовлень на електромобіль вже досягла 40 тисяч. Там же була оголошена ціна: базову версію в Німеччині оцінили у 29 470 євро, потужнішу Advance з мотором на 113-кіловат (154 сили) – у 32 470 євро.

Задньопривідний Honda e оснащений тяговою батареєю місткістю 35,5 кіловат-години. За допомогою швидкісних станцій її можна наповнити до 80 відсотків за 30 хвилин. Заявлений час розгону до "сотні" – вісім секунд рівно. Пробіг на одній зарядці – 220 кілометрів по вимірювальному циклу WLTP.

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