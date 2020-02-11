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Кіт з незвичайною зовнішністю зібрав 6 тисяч доларів

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Кіт з незвичайною зовнішністю зібрав 6 тисяч доларів - фото 1

Косоокий кіт по кличці Білорусь допомагає бездомним тваринам в американському місті Сан-Франциско. Власниця тварини Рейчел продає футболки з його мордочкою, а всі зароблені гроші віддає притулкам для тварин. Минулоріч незвичайний вихованець "заробив" шість тисяч доларів.

Рейчел стверджує, що побачила оголошення від одного з притулків у Facebook – кота Білорусь здали туди через те, що попередні господарі не змогли домовитися з власником квартири.

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"Коли я його побачила, я подумала, що це наймиліший кіт у світі. Я ніколи не була любителькою кішок, але подумала, що він – ідеальний. Це було кохання з першого погляду", – розповідає вона.

Попри косоокість, яка надає мордочці Білорусі здивований вираз, у нього хороший зір – хіба що іноді він може вступити у свою миску з водою.

"Його улюблені іграшки – це м'ячики, мотузочки і інші предмети, на які він може скласти лапки. Ще смішно, що він постійно намагається закопати чашку кави і інші ароматні штуки", – розповідає господиня незвичайного кота.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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