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Найгірша кішка у світі нарешті знайшла сім'ю

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Найгірша кішка у світі нарешті знайшла сім'ю - фото 1

Минулого місяця притулок, в якому проживала кішка-соціопат, дав вельми креативне оголошення про її "удочеріння". У результаті господарями кішки стало подружня пара зі штату Теннессі, яке заінтригувало оголошення притулку Mitchell County Animal Rescue в мережі.

В оголошенні, зокрема, йшлося про те, що "найгірша кішка у світі" на ім'я Пердіта шукає люблячу родину. Текст містив безліч невтішних характеристик тварини. Складалося таке враження, що в притулку зовсім не хочуть відшукати господарів для кішки-соціопата.

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У своєрідному резюме Пердіти співробітники Mitchell County Animal Rescue зізналися: спершу вони думали, що "кішка хвора", але виявилося, що вона "просто придурок".

Вона любить дивитися вам прямо в душу, поки ви не відчуєте, що більше ніколи не пізнаєте радість, – говорилося в тексті.

Повідомлялося також, що Пердіті подобається пісня Cat Scratch Fever і фільм "Кладовище домашніх тварин". Вона любить раптово стрибати, а також ховатися у темних кутках. Головною в будинку буде саме вона, говорилося в резюме.

За задумом персоналу Mitchell County Animal Rescue, у пошуку сім'ї для тварини необхідна була прозора тактика, що передбачає опис всіх недоліків кішки. У минулому саме такий підхід допомагав притулку знаходити господарів для безпритульних тварин.

Позитивний результат не змусив на себе довго чекати. Притулок отримав 175 заявок від людей, які побажали стати господарями кішки. У результаті, як сказано вище, вибір припав на подружжя з Теннессі.

Нові власники дали кішці інше ім'я: Ноель.

В оголошенні їх зачепили за живе якраз неприємні характеристики "найгіршої кішки у світі". Наприклад, те, що кішка не любить рожевий колір, дітей, собак, мультфільми, Різдво і обійми. А також те, що вона зовсім не комунікабельна і шукає собі нетовариську людину, яка знає, що таке особистий простір.

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Джерело: CNN
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