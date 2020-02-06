На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найгірша кішка у світі нарешті знайшла сім'ю
-
- 47
Минулого місяця притулок, в якому проживала кішка-соціопат, дав вельми креативне оголошення про її "удочеріння". У результаті господарями кішки стало подружня пара зі штату Теннессі, яке заінтригувало оголошення притулку Mitchell County Animal Rescue в мережі.
В оголошенні, зокрема, йшлося про те, що "найгірша кішка у світі" на ім'я Пердіта шукає люблячу родину. Текст містив безліч невтішних характеристик тварини. Складалося таке враження, що в притулку зовсім не хочуть відшукати господарів для кішки-соціопата.
І ще: Нова оптична ілюзія перетворила домашнього вихованця у моторошного "мутанта": фотофакт
У своєрідному резюме Пердіти співробітники Mitchell County Animal Rescue зізналися: спершу вони думали, що "кішка хвора", але виявилося, що вона "просто придурок".
Вона любить дивитися вам прямо в душу, поки ви не відчуєте, що більше ніколи не пізнаєте радість, – говорилося в тексті.
Повідомлялося також, що Пердіті подобається пісня Cat Scratch Fever і фільм "Кладовище домашніх тварин". Вона любить раптово стрибати, а також ховатися у темних кутках. Головною в будинку буде саме вона, говорилося в резюме.
За задумом персоналу Mitchell County Animal Rescue, у пошуку сім'ї для тварини необхідна була прозора тактика, що передбачає опис всіх недоліків кішки. У минулому саме такий підхід допомагав притулку знаходити господарів для безпритульних тварин.
Позитивний результат не змусив на себе довго чекати. Притулок отримав 175 заявок від людей, які побажали стати господарями кішки. У результаті, як сказано вище, вибір припав на подружжя з Теннессі.
Нові власники дали кішці інше ім'я: Ноель.
В оголошенні їх зачепили за живе якраз неприємні характеристики "найгіршої кішки у світі". Наприклад, те, що кішка не любить рожевий колір, дітей, собак, мультфільми, Різдво і обійми. А також те, що вона зовсім не комунікабельна і шукає собі нетовариську людину, яка знає, що таке особистий простір.
Читайте також: Сімба би плакав: мережу вразило відео, на якому бабуїн несе левеня
-
16:52У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні
-
16:42Ось що категорично не можна поєднувати з кавою
-
16:25Українців попередили про потужну магнітну бурю
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
15:58Сексуальна Ірина Шейк позувала у напівоголеному вигляді
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:44Сигарети шкодять природі навіть після того, як їх викурять: дослідження
-
15:35BlaBlaCar запустив продаж квитків на автобуси в Україні
-
15:22Vogue Italia розмістили на обкладинці банківський рахунок для допомоги Венеції
-
15:07Скрябін і Юркеш випустили пісню про Кузьму: слухайте новий трек
-
14:56Найгірша кішка у світі нарешті знайшла сім'ю
-
14:40Посіпаки: Становлення лиходія: вийшов український трейлер мультфільму
-
14:24Перші власники Motorola RAZR (2019) скаржаться на смартфон: що не так
-
13:53YouTube отримає кардинально інший інтерфейс: що зміниться
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
13:29Пісня дівчинки про життя динозаврів стала хітом мережі: відео
-
12:50Секс в джакузі і Netflix: про що просять відвідувачі спа напередодні Дня Валентина
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
12:10Поліція розробила додаток для водіїв, яких застали зненацька складні погодні умови
-
12:10ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
-
11:47У халаті на голе тіло: спокуслива Тіна Кароль розбурхала мережу знімком без білизни
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
11:13Юзік охороняє крісло Зеленського: у мережі з'явилося кумедні фото з Ради
-
10:48Сексуальна уболівальниця оголила груди на турнірі з гольфу: гаряче відео
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
12:10ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
10:20Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
-
07:14Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад
- 05 лютого
-
21:10Сашко Положинський йде з гурту Тартак: відеозвернення співака
-
19:00Роналду чи Неймар? Тест про футболістів для справжніх вболівальників
-
17:33Україну засипало снігом: красиві фото і прикольні меми з соцмереж
-
14:31Луї Сі Кей вперше виступить в Україні: жарти і цитати скандального коміка
-
11:27Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі
-
09:23Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час
-
07:30В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто
- 04 лютого
-
21:31Саме ці жінки найбільше люблять секс
-
20:00Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів
-
18:31Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
-
16:00ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
-
14:15Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
-
12:14Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android
-
11:36KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
07:15Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
- 03 лютого
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку